Sporting ante Tiro Federal, “el maestro frente a su discípulo” y una apuesta llena de “rencor”

Son amigos, aman al fútbol por encima de cualquier otra profesión, todos los días encuentran algún motivo para charlar personalmente o vía WahatsApp y juntos, uno como técnico y el otro como asistente o ayudante de campo (como lo suelen definir), condujeron al primer equipo de Tiro Federal hacia la obtención del torneo Apertura de la Liga del Sur.

Fabián Tuya y Hernán Rosell se miran de reojo, desafiantes, aunque con solo conocerlos un poquito es más que evidente que los dos maldicen este momento de tener que enfrentarse en una contienda deportiva, y me refiero al duelo que esta tarde, a las 14, protagonizarán Sporting y Tiro Federal por la sexta fecha del Clausura de la Liga del Sur.

Después de la conquista aurivioleta en el primer certamen local del año, el “político” y el “Negro”, ambos entrenadores recibidos, como aclaran y exigen para que quede reflejado en la nota, siguieron al frente del plantel hasta la segunda programación de la presente competencia, cuando se disolvió la dupla sin conflictos, sin rencores y con final feliz para ambos: Fabián pasó a ser DT del rojinegro de Punta Alta y a Hernán le dieron la oportunidad de continuar con el proceso, en su primera experiencia como orientador jefe y mandamás de un grupo, en la entidad del Polígono.

Se conocen demasiado, uno sabe lo que piensa el otro y ninguno quiso escarbar por demás cuando el tema para romper el hielo fue orientado hacia el partido en sí, a lo que puede pasar entre dos elencos con improntas parecidas, que apuestan a la intensidad, a la dinámica y a transiciones rápidas de defensa a ataque que suelen convertirse en armas letales para los rivales.

--¿Qué quieren que les diga?... Me imagino un duelo donde el pizarrón y la estrategia pueden llegar a marcar la única diferencia de la tarde.

Tuya: “va a ser duro, de eso no tengo dudas, y es cierto, la estrategia va a ser de vital importancia mientras podamos desconcertar al adversario. Encima que nos conocemos mucho, yo sé que tipo de equipo es Tiro y Hernán tiene estudiado al pie de la letra a Sporting. En el fútbol surgen un montón de imponderables y no siempre sucede lo que tanto imaginaste en la semana, aunque planificamos el encuentro en base a lo que vendrá a hacer Tiro”.

Rosell: “Va a ser un partido muy hablado, más afuera que adentro...(risas). Nosotros lo vamos a ir a buscar, porque si especulamos la podemos pasar mal. Va a ganar el que sepa sacar provecho de los detalles y de las ventajas que pueda otorgar el oponente. Le manifesté a los jugadores cuales son las chances que tenemos para vencer a Sporting, más allá del potencial con el que cuenta y de la motivación que significó para ellos, el club y su gente el arribo de Fabián”.

Ambos saben que la cancha y el entorno van a tener mucho que ver, porque Tiro es el líder del campeonato --también de la tabla general anual-- y el dueño de casa viene zigzagueante en el cuarto puesto y a 6 puntos de diferencia.

“Sporting, de local, se agranda por el aliento de sus seguidores y ese es un plus para poder sacar resultados positivos, aunque me gustaría sostener esa eficacia cuando vamos de visitante, que es lo que necesitamos para pelear el primer lugar de las posiciones”, sostuvo quien en nuestro medio también dirigió a Rosario, Pacífico, Liniers, Tiro y Comercial.

“Aunque él me diga que yo conozco mucho de su equipo, ambos sabemos que él está más empapado de la realidad de Tiro que yo de la de Sporting. Además, Fabián es muy inteligente y no nos va a dar ni un milímetro de ventaja. Prefiero ir pensando en mi equipo, en no perder nuestra línea, en estar siempre activos y ser intensos del minuto uno al noventa”, replicó el ex carrilero de Liniers en la década del 2000.

--¿Quién va de banca y quien de punto?

Tuya: “el que va puntero siempre va de banca, aunque la presión de ganar la tiene Sporting; para nosotros puede llegar a ser el partido del campeonato. Ellos ya ganaron el Apertura y no vienen con tantas obligaciones a nuestra cancha; no quiero decir que será un partido más, pero si pierden o empatan no les generará ningún dramatismo. Tenemos que sumar muchos puntos porque cuando empiece el Regional Amateur (el 16 de octubre) se puede llegar a complicar”.

Rosell: “lo de punto o banca lo deciden ustedes, es un juego periodístico y hay que entenderlo como tal. Los entrenadores intentamos ser estrategas para torcerle el brazo al rival técnica y tácticamente, esa es la lucha que hay que ganar. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a plantarnos, a atacar ordenadamente y a ser eficientes con nuestras armas. No nos tenemos que desenfocar de lo que venimos haciendo, hoy estamos primeros en la tabla y un partido no nos va a cambiar el panorama o la forma de pensar”.

La siguió Fabián: “Tiro tiene un plus, que físicamente se encuentra mejor que todos, te diría un escalón más arriba de la media de lo que es la Liga del Sur. Es un equipo muy rápido, dinámico e intenso, y a eso le agrega contundencia y poder de gol. Fue lo que se buscó cuando armamos el plantel a principio de año, y me parece magnífico que la dirigencia haya apostado con seguir con Hernán al frente del proyecto”.

Su amigote no podía ser menos: “En Tiro hubo un recambio importante, se apostó por darle protagonismo a los chicos del club y se trajeron jugadores (de afuera) jóvenes y con ganas de trascender. Cuando quedé al frente del equipo, la idea central fue no tocar demasiado y seguir transmitiendo el mensaje que siempre brindó Fabián”.

--¿Cómo se contrarrestra el juego del rival?

Tuya: “Sporting cuenta con jugadores de nivel, de experiencia, y el objetivo principal es sacarle ritmo a Tiro. Debemos tener la pelota y estar bien parados cuando ellos salgan de contra”.

Rosell: “primero nos tenemos que levantar bien, después entender que es una cancha amplia y que podemos llegar a tener espacios para hacer daño. Ellos vienen de perder, están 6 puntos más abajo y necesitan recuperar terreno. En definitiva, vamos a jugar con la presión de Sporting”.

Se terminó la seriedad

“El título de la nota tiene que ser `el maestro recibe a su discípulo´; te lo digo porque queda bien”, sugirió el líder del “sangre y luto”, mientras su colega pensaba con la mirada proyectada hacia el infinito. “Yo pondría `el presente del discípulo es mucho mejor al de su maestro´, y en letras bien grandes”, contrarrestó el que hoy será visitante.

“El que está agrandado es él, vive hablando de sus logros y bla, bla, bla... Tiene el ego por las nubes”, atacó Rosell sin medir consecuencias.

“¿Yo agrandado?, si vengo de perder con Comercial. Es más, todavía hoy me dura la calentura”, saltó Fabián, quien apretó el acelerador para introducirse en un monólogo picante y sin limitaciones.

“Tengo mucha bronca por todo lo que pasó desde que arrancó el partido hasta que terminó. La cancha de Comercial es tierra de nadie, se mete un montón de gente y te agreden o te insultan porque no hay controles de ningún tipo. Ir a jugar ahí es complicado, pero bueno, no quiero seguir para no tirarme a gente conocida en contra”, detalló antes de referirse al árbitro de ese encuentro: Felipe Zonco.

“Lo del referí fue impresentable. No cobró un penal más grande que White y no expulsó a Brunelli (Maxi) por un patadón a `Quique´ Blanco, quien con la marca de los botines en una de sus piernas y a causa del dolor, tuvo que salir de la cancha. Hay que ver el partido para comprobar el desastre que hizo Zonco, quien con muchos nervios e inseguridad trató irrespetuosamente a los jugadores con gritos e insultos”.

Llegó el momento de la apuesta, y ahí Rosell se adelantó con toda la confianza del mundo: “Fabi, te juego una cena, aunque si querés otra cosa no hay problema, no me achico ni loco”.

En ese preciso momento, su amigo le saltó a la yugular, aunque prefirió hablar en tercera persona para “no herir su dignidad” ni su buena reputación.

“¿Apuesta? Este muchacho no tiene memoria, si cuando pierde no paga. En el año me cansé de ganarle apuestas por plata y nada; si le cobro intereses me hago millonario. En el Gran DT, por ejemplo, voy 8-3 arriba en los duelos, pero no acusa recibo y se sigue endeudando. De mi parte, para este partido no hay nada en juego, primero que se haga cargo de los pasivos anteriores”, ametralló Tuya sin compasión.

Hernán no encontró argumentos para defenderse y la pateó al córner: “en el Gran DT me está pasando por arriba, y eso que yo soy el experto y él un simple principiante. Todos los fines de semana me mete la pelota donde ya sabés”.

Para cerrar, se me ocurrió preguntarle si en el futuro imaginan juntarse otra vez como técnico y ayudante.

Hernán sonrió y Tuya disparó: “cuando él dirija Federal A, que me lleve de asistente, es él quien se debe potenciar en esta profesión; lo mió ya está, ya pasé por la etapa que él empieza a transitar”.

Más de la media

59,25

Por ciento de los puntos obtuvo la dupla Tuya-Rosell al frente de Tiro Federal. En 18 encuentros, cosechó 9 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. Terminaron con 24 goles a favor y 20 en contra.