“Queda poco tiempo de carrera, pero las ganas y la ilusión son las mismas”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición de hoy)

El inquebrantable espíritu combativo y competitivo compensa cualquier contratiempo propio de la edad y el paso del tiempo.

Mantener viva la llama es lo que, indudablemente, sostiene la vigencia del bahiense Miguel Lamperti en la máxima competición del Pádel a nivel mundial, actividad cuya popularidad actual parece no tener fronteras

Claro que, además, habrá que tomar otros recaudos para el óptimo desempeño en la pista de juego de turno. Esencialmente, un intensivo cuidado en la preparación física.

Pero la virtud de Lamperti, próximo a cumplir los 44 año, también radica en la determinación y el constante poder de adaptación a un juego que, conforme a la aparición de las nuevas generaciones y plataformas de formación, muta constantemente.

“El año marcha bien, nos encontramos con John (NdR: Sanz Zalba, su compañero de juego) peleando para ver si a fin de año podemos ingresar al Máster, que es el objetivo principal. Tuve una llamada para integrar la Selección Argentina para los Juegos Suramericanos de Pádel, pero decidí no ir para priorizar el calendario y los torneos que se disputan en ese momento. Se viene una serie de diez o doce compromisos que son cruciales para sumar puntos y tratar de lograrlo”, contó Lamperti, situado 19º en el ranking del World Padel Tour.

“Me dolió tener que decir que no—agregó--, pero estoy muy agradecido que me hayan convocado. Hablé con mi entorno y equipo de trabajo, y juntos decidimos que lo mejor era estar en el Torneo de Santander, disputarse esa semana del Sudamericano, que será fundamental para nuestra aspiración. Hay muchos torneos y, a esta altura del año, todos son importantes, ya que somos cinco o seis parejas que peleamos a la par”.

Más de 15 años compitiendo en España y en el máximo nivel del deporte. Una aventura que inició junto a su compatriota Juan José Mieres, compañero de mil y una batallas, hoy algo alejado de la práctica profesional por cuestiones físicas (compitió en apenas dos torneos en 2022).

¿Cuál es la clave para mantenerse? Según Lamperti, ganador de 264 partidos (efectividad del 64% en relación al total de cotejos disputados), la misma ambición que alimentó el comienzo del camino.

“El deporte me sigue generando la misma satisfacción que cuando empecé. Las ganas de ganar y la ambición por la competencia permanecen intactas. Si bien soy consciente que, por una razón obvia, queda poco tiempo de carrera, tengo la misma ilusión de siempre y ese es el motor para el día a día”, puntualizó el bahiense, radicado en Madrid (España).

—No solo se trata de mantenerse, sino adaptarse a un circuito cada vez más bravo. ¿Verdad?

—Sí, tal cual. Hoy me cuido el doble que antes y eso me permite seguir disfrutándolo incluso más que en el pasado. Pero la motivación es la misma, aun sabiendo lo difícil que está el circuito por la terrible exigencia que imprimen los nuevos chicos. El pádel está mucho más profesionalizado y todos juegan cada vez mejor; eso hace que el deporte evolucione muy rápido.

“En otras épocas no había tantos accesos para ingresar al deporte y poder explotar de forma tan temprana, como sucede ahora. Los chicos vienen cada vez con mejor nivel y menos años. Pero, siendo sincero, las ganas de ganar son las mismas de siempre. Y como dije, sé que para mantenerme tengo que cuidarme y entrenar más que nunca. No quiero que me retiren todavía”, confesó el bahiense.

—Resultados más, resultados menos, siempre estás en la conversación…

—Sí. Pero incluso, sin lograr los resultados, disfruto mucho la competencia. Comparto tiempo con los chicos, ellos me tienen un gran respeto y esa convivencia, dentro y afuera de la cancha, me hace sentir vivo. A veces no se dan cuenta la edad de uno y te tratan como uno más, lo que te obliga a ser un verdadero animal para intentar estar a su altura. Mientras el cuerpo aguante lo seguiré dando todo.

Asumir que el final del camino está cerca, por razones naturales, no le cambia el enfoque ni el compromiso de competencia a Lamperti.

Y mucho menos la responsabilidad con la rutina diaria y el proceso de preparación previo a cualquier torneo.

“Acá la clave es intentar mejorar en todo momento. Todavía creo que tengo un montón de cosas por trabajar y mejorar, que lo tratamos todo el tiempo con mi entrenador y mi compañero. Desde ver nuevas jugadas, la adaptación a nuevas canchas y pelotas, etc. Mientras más completo sos, mejor te vas a adaptar. Todo lo poco que se pueda mejorar, bienvenido”, reconoció.

—¿Tener la motivación de siempre compensa cualquier otra debilidad?

—Sí, eso es clave. Pero ojo que si no estás 100% físicamente no podés jugar. Y la única chance de poder pelear con estas bestias es intentar estar perfecto. Por eso, cuantos más años tenés, más importancia hay que darle. Ahora tengo un dolor lumbar, que espero solucionar rápido, pero sacando eso me mantengo muy bien. Por suerte no es una limitación para los partidos, el problema es sobrellevarlo en el día a día.

“Hago más de 40 viajes por año aproximadamente, no solo por los torneos sino los muchos compromisos que tenemos como profesionales. Desde que empieza el año hasta diciembre prácticamente no tengo fin de semana libre. Pero soy un privilegiado, amo lo que hago y no es un sacrificio”, recalcó Miguel.

—¿Qué debería ocurrir para que clasifiquen al Masters?

—Mínimo tenemos que alcanzar los cuartos de final en los torneos que quedan, lo que implicaría ganarle al menos a una pareja cabeza de serie por certamen. Y después andar sacando cuentas, porque también se depende de lo que hagan las demás duplas. Pero eso es muy difícil, lo mejor es focalizarse en lo que hace uno.

Recta final del calendario 2022 para Lamperti, uno más en su extensa y privilegiada (según el mismo la define) campaña deportiva profesional. Aunque todavía restan varias páginas por escribir de aquí al cierre de temporada.

Luego del Abierto de Estoril (Portugal), con disputa en estos momentos, Lamperti tendrá por delante los siguientes torneos: Suecia Open, Master de Madrid, Amsterdam Open, Santander Open, Menorca Open, Malmo Open, Master de Buenos Aires, México Open y, si logra el objetivo, el Master Final de Barcelona.

“Se están jugando torneos en lugares impensados”

A escala mundial, de acuerdo a la cantidad de torneos y diversidad de países anfitriones, pero también en el plano nacional y local.

Afortunadamente, el Pádel goza hoy de un auge sin precedentes.

En nuestra ciudad, el aumento de practicantes de la disciplina puede corroborarse en las muchas canchas existentes y en las frecuentes citas competitivas.

“No tengo ni idea sobre las redes sociales, la verdad que soy malísimo. Trato de mirar y seguir de vez en cuando, pero ni siquiera sé subir una historia a Instagram , por decirte. Pero sí, soy consciente de lo que genera el Pádel hoy en día. Su evolución y popularidad es una locura”, confesó Lamperti.

“Me alegra mucho que en mi ciudad y en el país se esté regenerando la actividad y jugando con semejante nivel e intensidad. Y en cuanto al mundo, se están disputando torneos en lugares impensados y con los estadios llenos. Llegamos a Dubai, Gales o México, sitios de poca popularidad hasta no hace mucho. Jamás imaginé que podía pasar”, cerró.