"Vamos que llegan tarde": un chofer creó un grupo de WhatsApp con sus pasajeros y se volvió viral

Un chofer de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires creó un grupo de WhatsApp para avisarle a sus pasajeros habituales por dónde va y puedan llegar a tiempo a la parada. Tras el buen gesto, un usuario lo contó en un tuit que rápidamente se volvió viral.

“Vamos que llegan tarde” se llama el grupo que ideó Miguel Cantero, el conductor que todas las mañanas maneja una unidad de la línea 74. La publicación juntó más de 149 mil "me gusta" y se llenó de comentarios que destacan la iniciativa.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agrego al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavas en la parada como un pe...”, escribió Julián (@julyrossi20), uno de los pasajeros habituales.

A veces, las pequeñas noticias pasan inadvertidas o incluso, a muchas personas les cuesta creerlas. Por eso, en un segundo posteo Julián publicó la "evidencia”: una captura de pantalla en video donde se puede ver el chat del grupo y se escuchan los audios del chofer avisando cuanto falta para llegar a las paradas, a medida que va recorriendo las distintas calles.

“Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando vean el colectivo se van a dar cuenta”, “Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidus and furius (sic)”, se escucha en los mensajes.

“La idea surgió porque una mañana, a dos señoras casi les roban mientras esperaban el colectivo en una de las paradas y cuando me lo contaron les pedí el teléfono para avisarles, antes de iniciar el recorrido, que estaba saliendo así podían calculara el tiempo y no tenían que esperar”, recordó Miguel, el chofer de 48 años que inicia el recorrido en Longchamps a las 6 de la mañana.

No hizo falta que el hombre les pidiera el contacto a los demás pasajeros frecuentes, sino que ellos se fueron enterando de que había un pequeño grupo de chat con el hombre que cada mañana los acercaba hasta sus trabajos. Todos pidieron sumarse. Actualmente son 77 personas las que siguen el recorrido antes de salir de sus casas hacia la parada.

“Activo la ubicación en tiempo real cuando pongo la unidad en marcha y ellos saben por dónde voy, pero siempre les pido que estén atentos y que los que ya subieron vayan avisando por dónde pasé, en caso de que falle la app de la ubicación, así ninguno llega tarde al trabajo”, explica el conductor.

"Una vez que se empieza a trabajar, uno se da cuenta de que le presta un servicio a la gente. No hay que olvidar que eso es lo que hacemos”, agrega Miguel sobre su oficio.

Por eso, aquel intento de robo lo hizo tomar cartas en el asunto. “Estaban por asaltar a las dos señoras en Lanús y, gracias a Dios, llegué justo. Los delincuentes se fueron sin sacarles nada, pero me quedé pensando qué podía hacer para que las personas no estén tanto tiempo esperando por la unidad, sobre todo antes del amanecer. Y me acordé de los grupos de trabajo con mis compañeros en los que nos alertamos sobre desvíos de calle y pensé en hacerlo primero con esas dos mujeres, luego se unió otro más, y en unas semanas se convirtió en lo que es hoy”, relata.

Todavía lo sorprende la rapidez con que la noticia del grupo se transmitió de boca en boca. “Cuando se corrió la bola, ya quedó en manos de los pasajeros. La zona en la que inicio el recorrido es medio picante, a veces está muy oscuro por falta de luz natural y de alumbrado público y es peligroso. Si se te acerca alguien preguntándote la hora, ¡corré!”, alerta.

Los audios que se viralizaron en Twitter despertaron el enojo de algunos usuarios, que opinaron en su contra por creer que los enviaba mientras manejaba el colectivo. Sobre ello, Miguel aclara: "En ese momento yo no estaba al volante".

“Esos audios los envié un día franco, cuando hice un trámite de mi registro y era un pasajero más del colectivo. No crean que ando avisando de esa manera, porque no puedo hacerlo. Sí aviso por un audio a las 05:45 que inicio el recorrido y desde ahí, va la app en tiempo real”, aclara.

La modalidad que él mismo recomienda es que el primero en subir avise que ya está arriba de la unidad para que los demás sepan por dónde va y se vayan preparando. “Es un trabajo conjunto y solidario. Estamos todos en la misma y es importante que los laburantes nos ayudemos entre nosotros”, remarca.

Agradecido por los cálidos mensajes que recibe desde que se hizo público lo que hace, dice: “Mi esposa está muy contenta por la repercusión que se produjo y porque me llaman de todos lados”. (NA e Infobae)