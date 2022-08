Paula Robles enfrentó los rumores de reconciliación con Marcelo Tinelli

Desde que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés confirmaron su separación, a principios de mayo, el conductor se mostró en varios eventos junto a Paula Robles, quien fue su segunda esposa y madre de sus hijos Francisco y Juana. Si bien siempre mantuvieron una buena relación, los rumores de reconciliación no tardaron en aparecer, sobre todo porque antes no hacían públicos sus encuentros familiares. Y en medio de los versiones, la bailarina rompió el silencio.

Luego del estreno de La légende secrète de Roméo et Juliette, pieza teatral que protagoniza, Robles fue abordada por Alejandro Castelo, cronista de LAM, quien no dudó en preguntarle por las distintas fotos con Marcelo que circulan en las redes. "Es el papá. Marcelo es el papá. Es así y está buenísimo, no se va a perder un desfile de su hija. Somos padres y familia. Nos llevamos bien", señaló en referencia al encuentro que tuvieron en el Teatro Colón, donde Juanita desfiló.

Además, reveló que la tomó por sorpresa la ruptura de su exmarido y Valdés. "Yo ya lo hacía casado eternamente con Guillermina. Cosas que pasan. La vida...", expresó entre risas. Y cuando le preguntaron por su estado civil, reveló que está soltera y que no piensa en volver a pasar por el registro civil.

Por otra parte, Paula confirmó que su hija menor se instalará en París, la capital de la moda, para probar suerte como modelo. "La estoy acompañando. Es momento de probar, ver, mover, salir del país, conocerse a ella, conocer otro mundo y hacerse fuerte", señaló. Mientras que la joven de 19 años se mostró muy entusiasmada por su inminente mudanza.

"Estoy muy contenta. Estar en la pasarela me pone nerviosa, pero son nervios lindos. Lo disfruto mucho", manifestó Juana, quien actualmente vive con su mamá. "Somos todos muy unidos", celebró y aseguró que, a pesar de ser tímida como su mamá, disfruta de acompañar a Marcelo en su programa. "A mi papá lo veo re bien. No sé si va a volver con Guille, pero lo veo contento", concluyó. (NA)