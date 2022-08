Homenaje a Karen Arranz: “Queremos mostrar el interior, el paisaje que tenemos adentro”

Por Franco Pignol

Un merecido homenaje por sus 35 años de trayectoria y por las 23 temporadas de su programa de radio “Entre nosotros” recibirá Karen Arranz, este sábado, desde las 19, en el Aula Magna de la UNS (Colón 80).

La entrada será libre y gratuita es organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión de la alta casa de estudios.

Además de la presencia de la artista nacida en El Perdido será parte de la velada Claudio Agrelo (su última presencia en la ciudad fue hace años, durante “El sur se viste de gala”).

También estáran Alejandro Lavigne, Gaby “La voz sensual del tango” y la dupla integrada por Pablo y Gisela Liciaga Olmos quienes bailarán danzas tradicionales. Pablo es campeón nacional de malambo surero. Andrea Romero será la encargada de conducir el evento.

“Vuelvo a tocar después de mucho tiempo y la verdad que estoy muy emocionada. Recién ahora estoy tomando la real dimensión de estos 35 años porque me lo van manifestando los oyentes del programa”, cuenta Karen.

Antes de la pandemia Arranz grabó el álbum “Surera”. El tema que le da nombre al disco es instrumental y de creación propia. Ya está en todas las plataformas digitales.

“Estoy honrada y feliz. El escenario me da paz y tranquilidad. Hay una adrenalina previa porque es una responsabilidad, pero una vez que tengo la guitarra me siento segura. Tener la posibilidad de estar sobre el escenario es uno de los sueños más grandes”.

—¿Qué conclusión sacás después de 35 años de folklore?

—Llegar a este momento, a esta altura del partido y que mi gente siga siendo consciente de que no la traicioné, eso para mi es un honor. Estoy hablando de los peones, los tamberos, los puesteros…

—El año pasado tocaste para un publico joven en el marco de un festival de música que incorporaba artistas de distintos géneros. Te aplaudieron y te escucharon como si fuera tu público de hace años.

—Me llamó mucho la atención. Al principio no sabía cómo le iba a caer a tantos jóvenes un lenguaje diferente como el campero. El respeto que me brindaron fue maravilloso. Cuando terminó la presentación me venían a preguntar cosas de las letras. Eso es la mejor paga que puede tener un músico porque está siendo realmente escuchado.

“Me siguen muchos chicos que les gusta el metal. Les gusta escuchar milongas. Andan con sus motos y me vienen a ver. Me doy cuenta que es un amor sincero”.

—En la música actual hay muchas fórmulas y marketing. ¿Cómo te llevas con eso?

—Esto hay que sentirlo, verlo y vivirlo. Hoy en día se perdió eso de ver el paisaje hacia adentro. Es eso lo que nosotros queremos mostrar: el paisaje hacia adentro, el interior. Desde la sabiduría de mirar lejos pero hacia lo profundo. No somos ni aburridos, ni serios. Somos formales y no decimos malas palabras. Si nos piden una foto aceptamos gustosos.

—¿Cómo crees que la sociedad ve al gaucho hoy en día?

—En los grandes medios de comunicación siempre se ha denigrado al gaucho. Dicen que hablamos con la ‘z’, que decimos vulgaridades, que no entendemos las cosas… al contrario, entendemos demasiado. Me siento totalmente representada por el paisanaje. El silencio, la paciencia, predican con el ejemplo”.

“La palabra ‘gauchada’ viene de hacer un favor sin pedir nada a cambio. Atahualpa decía que para ser gaucho no es necesario cepillarse los dientes con una espuela. Es decir, no es necesario disfrazarse. La palabra paisano viene de ‘país adentro’, de llevar el país en el interior”.

Lo que viene para Karen Arranz

Después de la fecha de este sábado volverá a subir a un escenario el próximo 26 de agosto en el marco de los ciclos de música de SADAIC, en el auditorio del centro cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560). Luego, el 28 de agosto, estará en Olavarría. También tocará el 22 de septiembre en el Teatro Municipal junto a Huella Sureña.