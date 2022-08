Facu Feels desplegó su talento y mostró una Bahía distinta a través de la danza

Por Anahí González Pau / agonzalez@lanueva.com





El joven bailarín autodidacta de Estilo Libre Facundo Christiansen, conocido como Facu Feels, lleva adelante el propósito de fusionar la danza que realiza con distintos lugares culturales, institucionales y turísticos.

En el marco de este objetivo, tuvo la posibilidad de grabar un video en el escenario principal del Teatro Municipal, lo subió a sus redes y se llevó una sorpresa.

No solo lo compartió la página oficial del Teatro Municipal sino que, además, el director del Instituto Cultural, José González Casali, comenzó a seguirlo en Instagram y a reaccionar a sus publicaciones, hasta que un día lo contactó para conocerlo y en esa misma reunión surgió la propuesta.

Fue así como en las últimas semanas encaró un proyecto junto al fotógrafo y realizador audiovisual Sebastián Cortés para mostrar a través de la danza los principales sitios culturales y de relevancia de nuestra ciudad.

“Estoy muy agradecido con la gente de Bahía Blanca que desde que llegué me han recibido y tratado de la mejor manera en cada lugar donde voy”, comentó.

“Mi mayor anhelo es ser el mejor bailarín que yo pueda llegar a ser y proponer la danza como un estilo de vida. Si en el camino puedo ayudar a otras personas a través de este arte sería increíble”, dijo.

Facundo comenzó a bailar en la ciudad de Río Colorado, hace cinco años, de forma autodidacta, porque allí no había una Academia de Danzas.

Este es el segundo año que vive en Bahía Blanca y apostó a dedicar todo su tiempo a la danza y a realizar videos.

“Cuando siento las mejores sensaciones es cuando practico y la danza es una actividad que siempre te deja mejor”, expresó.

Aseguró que bailando ha llegado a sentir una conexión muy profunda, donde por momentos, todo fluye sin esfuerzo.

"No siempre me sucede eso, pero cuando surge, es lo más profundo que me ha tocado vivir”, compartió.

“También han surgido las 'no ganas de practicar' y es bueno tener ese encuentro con uno mismo porque es donde tenemos que poner la mejor actitud ”, contó.

Contó que esta producción es una de las que más expectativas le generó, por el contexto y la propuesta y que, finalmente, tuvo muy buena recepción, en las interacciones y en los comentarios.

"Estoy muy agradecido por eso. Quizás el año que viene pueda combinar el estudio con la danza. Por ahora estoy dedicando la mayor cantidad del tiempo al baile”, contó.

--¿Se te cruzó en algún momento la idea de inscribirte en la Escuela de Danzas?

--Lo he pensado, porque muchas personas me lo han sugerido, pero mi estilo se basa en la expresión libre del movimiento y por lo que he visto las carreras de danza se basan en determinados estilos. Por ahora, decidí seguir el camino autodidacta que comenzó en Río Colorado. Eso no quiere decir que en algún momento tome clases, talleres o cursos específicos.

--¿Qué es lo que buscás o mirás en las redes sociales para realizar aportes a tu danza?

--Siempre digo que lo útil es cualquier cosa que sirva. Aprendo de distintos tipos de movimientos. Veo algo que me llama la atención, intento hacerlo y así voy aprendiendo.

--¿Contás con el apoyo de tu familia?

--¡Sí! Mi mamá es el pilar de la familia y gracias a ella puedo estar hoy acá. Mi viejo es quien me sigue, me acompaña, me aconseja y es el que me filma en el 90 por ciento de los videos. Y tengo un hermano de 16 años que es el más artista de la familia: dibuja, pinta, compone canciones, escribe poemas y toca la guitarra. Ellos siempre están, me apoyan y me ayudan en todo.

--¿Qué música elegís para bailar?

--Generalmente elijo un tema acorde al tipo de lugar, ocasión y video que queremos hacer, que en su mayoría son temas tranquilos. Para escuchar me gusta mucho la música sinfónica, del estilo de los soundtracks de ciertas películas.

--¿Cómo surgió la iniciativa de bailar en distintos lugares de la ciudad?

--Desde que comencé mi papá me dio la idea de ir haciendo videos en distintos lugares y es lo que hice hasta convertir esta idea en mi actual propósito personal. Cuando empezamos a filmar en Bahia viendo que había tantos lugares, un día surgió la idea de hacer un video recorriendo los lugares más representativos de la ciudad de la mano del Freestyle Dance.

Hoy Facu Feels nos sigue regalando esta danza libre con mucho más para dar. Una promesa, que ya empezó a cumplir.

Lo pueden ver y seguir en:

Instagram: @facufeels

Facebook: Facu Feels

Youtube: Facu Feels

WhatsApp:+5492914120317