Hora, TV y formaciones: Estudiantes tiene una exigente prueba en Brasil

Estudiantes de La Plata, de flojo desempeño a nivel local pero con una versión plenamente mejorada a nivel internacional, visitará esta noche a Athlético Paranaense, de Brasil, en el cotejo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022.



El partido se desarrollará en el Estadio Estadio Joaquim Américo Guimaraes, conocido como Arena da Baixada, en la central ciudad de Curitiba, desde las 21.30, televisado por Fox Sports y con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.



El desquite se jugará el próximo 11 del actual en la Plata y el vencedor de esta eliminatoria enfrentará en semifinales al ganador del duelo brasileño entre Atlético Mineiro y Palmeiras, vigente bicampeón, que esta noche juegan en Belo Horizonte el partido de ida.



Estudiantes, cuatro veces campeón de américa, en 1967, 1968, 1969 y 2009, tiene un relación especial con el trofeo, aflora su estirpe "copera", rinde en un nivel superior y sus hinchas potencian su fanatismo a la hora de los partidos en esta competencia.



Lo vive en esta coyuntura. A nival local el equipo de Ricardo Zielinski no esta realizando una buena campaña al ubicarse 23ro. en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) a 13 unidades del puntero Atlético Tucumán y en la Copa Argentina fue eliminado por Belgrano en 16vos. de final.

Por eso, además del mandato histórico, Estudiantes se juega mucho en esta instancia, el poder continuar en la competencia alivia el disgusto que produce la falta de resultados (un triunfo en los pasados ocho cotejos) en la Liga.El "Pincha no juega de la misma manera que hace un par de meses, perdió eficacia, presión sobre el rival perdió y solidez defensiva, aunque que también sufrió algunas lesiones en valores destacados como Agustín Rogel, Fabián Noguera y Mauro Boselli.Paranaense, entrenado por Luiz Felipe Scolari (campeón mundial con Brasil en Japón-Corea 2002) figura cuarto en el certamen brasileño a ocho unidades del puntero Palmeiras y cuanta en su plantel con el argentino Tomás Cuello, ex Atlético Tucumán.El equipo de Curitiba también se desempeñan los exPeñarol de Uruguay, Agustín Canobbio y David Terans, aunque el gran refuerzo para la Copa es Fernandinho (37 años), ex Manchester City inglés quien se sumó para la etapa definitorias del certamen.Paranaense en la temporada pasada se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2021 al vencer al también brasileño Bragantino, también la ganó en 2018 ante Junior de Colombia.En cuanto a la formación de Estudiantes no estará Leandro Díaz (lesión en el isquitibial derecho) y Boselli (acaba de superar una fascia plantal), integrará el banco de suplentes, por lo tanto Zielinski recurrirá al uruguayo Mauro Méndez, reciente refuerzo del "Pincha" en la ofensiva.

Athlético Paranaense: Bento; Khellven, Felipe, Heleno y Vinicius; Fernandinho, Erick y Agustín Canobbio; Vitor Bueno y Tomás Cuello; Vitor Roque. DT: Luiz Felipe Scolari.Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Jorge Morel, Luciano Lollo y Emanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez y Fernando Zuqui; Pablo Piatti y Mauro Méndez. DT: Ricardo Zielinski.

--Hora: 21.30.

--Arbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela.



--Estadio: Arena da Baixada, de Athlético Paranaense.



--TV: Fox Sports.