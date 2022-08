Cristina Kirchner comparó los incidentes del sábado con el 2001 y apuntó contra la oposición: "No es gente racional"

La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió hoy con legisladores del Frente de Todos en el Congreso y volvió a apuntar contra la oposición por los incidentes del sábado en Recoleta, en cercanías a su departamento.

Si bien el encuentro se llevó adelante con hermetismo, cuando terminó la jornada el equipo de comunicación del Senado difundió el discurso de la expresidenta.

Cristina empezó trazando un paralelismo entre los incidentes que protagonizaron los militantes y la Policía de la Ciudad y la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001.

“Yo me acuerdo del 2001. Y realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001″, dijo la vicepresidenta, y agregó que “creer que la autoridad es apretar” fue lo que hizo que Fernando De la Rúa a firmar el decreto del estado de sitio.

También apuntó contra Patricia Bullrich: “Casualmente un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi. ¿Se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la Presidenta del PRO. Se acuerdan. Bueno, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime”.

Luego, la titular del Senado reveló que su hijo Máximo Kirchner no le contó que tuvo un enfrentamiento con un grupo de policías que no quería dejarlo llegar a su domicilio. “No me contó nada. Nada. Seguramente si me hubiera contado, porque más allá del rol institucional o político que una tiene, tiene también el rol de madre, soy madre. La verdad que hubiera dicho alguna cosa más seguramente”, comentó.

Cristina manifestó además su preocupación ante una oposición que “quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones”. “Simplemente me da un ejercicio de responsabilidad muy grande, porque no tenemos gente racional frente a nosotros”, expresó.

Por otro lado, sostuvo que hay que “repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires” porque “una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles”.

“Por esta Capital hubo guerras civiles durante todo el siglo XIX, así que creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta”, dijo.

En el encuentro estuvieron, entre otros, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y los diputados Rodolfo Tailhade, Victoria Tolosa Paz, Marcelo Casaretto, Lucas Godoy y Carolina Gaillard. También los senadores Oscar Parrilli, José Mayans y Juliana Di Tullio, referentes cristinistas. (Infobae)