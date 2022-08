House of the dragon: qué significa la nueva intro de la precuela de Game of Thrones

Después de que millones de fans lo reclamaran alrededor del mundo, la serie House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, presentó sus créditos iniciales con la esperada intro que caracterizará a esta historia, que transcurre algunos siglos antes que su antecesora, cuando los Targaryen y sus dragones eran los amos y señores de Westeros.

Nuevamente con la misma música de Ramin Djawadi, que se volvió icónica con la serie anterior, esta introducción deja una pista sangrienta alrededor de los Targaryen. Cuenta también con un estilo de animación 3D similar al que se usó en Juego de tronos, aunque en este opening el espectador es guiado a través de una imponente ciudad de piedra que va siendo bañada por un río de sangre.

En la intro, que no supera los 90 segundos de duración, la sangre se mueve a través de engranajes que llevan diferentes insignias, trazando un nuevo camino dependiendo de cómo gire el engranaje. ¿Cuál es el significado detrás de este simbolismo? A partir del domingo, las teorías inundaron las redes sociales y plataformas.

En ambos capítulos de la serie se observa el modelo a escala que tiene el rey Viserys I de la ciudad de Valyria, el hogar de los Targaryen antes de llegar a Westeros y que, para el tiempo que se narra en esta serie, ya no existe. Esa misma ciudad es la que se aprecia en los créditos cuando empieza el camino de la sangre.

Sobre la sangre y las insignias que empieza a bañar a su paso, es claro que cada símbolo representa a un Targaryen específico, algunos de los cuales son fáciles de deducir. Como explica el portal Mashable, “el primer engranaje que vemos contiene un retrato de dragones durante lo que probablemente fue la Muerte de Old Valyria, pero una vez que el círculo se llena de sangre, todo lo que queda es una corona de hierro que representa a Aegon, el Conquistador”.

El símbolo de Rhaenyra también es fácil de identificar porque es el mismo del collar que le entregó Daemon en el primer capítulo.

Otra pista que deja el opening está ligada a los Targaryen que siguen en juego en House of the Dragon: si un engranaje se llena de sangre, ese Targaryen murió. Por ejemplo, en la intro, los símbolos de Aegon, Jaehaerys y Alysanne, se sumergen en sangre; no ocurre lo mismo con la princesa Rhaenyra, que es una de las piezas clave de la historia.

Con apenas dos capítulos estrenados, HBO ya anunció que habrá una segunda temporada de la serie. Solo en su primer capítulo logró reunir la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO en Estados Unidos, y hasta ahora más de 20 millones de espectadores ya vieron el primer episodio, según la plataforma.

Basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la serie –que en su primera temporada tendrá diez capítulos– está ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la casa Targaryen. (La Nueva., con información de La Nación)