Hasta la vista: cuáles son las películas que se van de Netflix en septiembre

Netflix amplía todos los meses su catálogo, pero también elimina muchas películas incluidas en él.

Suele pasar que estas producciones se mudan hacia otras plataformas, mientras que otras desaparecen del radar y sólo se encuentran en servicios de streaming de otros países o en páginas piratas.

Ahora, con la llegada de septiembre, hay más de 50 filmes que abandonarán la plataforma.

A continuación, la lista de las películas que Netflix va a eliminar en las próximas semanas.

1 de septiembre

-Gone Girl

-Desde mi cielo

-Halloween

-Halloween 2

-Dune

-La princesa prometida

-Bugsy

-La bruja de Blair 2

-Misterios del Titanic

-En carne viva

-Drácula de Bram Stoker

-Open Water

-Boogeyman: el nombre del miedo

-La maldición 2

-Las niñas de papá

-No robarás en domingo

-Jump

-Héroe de centro comercial

-Los buenos tiempos

-La última noche de la humanidad

-Memento

-Princesa por accidente

-El precio del mañana

-Elena

-Noé

-Non-Stop Sin Escalas

-El tipo perfecto

-Inside

-The Last Shaman

-La bruja de Blair

-Anaconda

-Carbono: el fraude del siglo

-Sparring

-El otro hermano

-Monkey Twins

-Instant Family

-Operación Overlord

-Tengen Toppa Gurren-Lagann

-Justice

3 de septiembre

-Terremoto: la falla de San Andrés

-La máscara

8 de septiembre

-Apaches

13 de septiembre

-BumbleBee

14 de septiembre

-Downton Abbey: la película

15 de septiembre

-Las crónicas de Frankenstein

16 de septiembre

-Ad Vitam

18 de septiembre

-Diamond City

20 de septiembre

-Code Geass: Lelouch of the Rebellion

-Mobile Suit Gundam UC

23 de septiembre

-VeggieTales in the House

Con información de NA