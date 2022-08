Ana María Tejero Campos: “Me gusta fusionar las culturas, que la gente no pierda la memoria”

Por Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

“Ana, la peruana”.

Así la conocen todos a Ana María Tejero Campos, presidenta del Centro de Colectividades Extranjeras y, también, del Centro Cultural Peruano Argentino.

Llegada a los 21 años, se trata de una mujer que nos invita permanentemente a disfrutar y enorgullecernos de nuestra hermandad con su país. Pero también de reconocer al inmigrante como generador de todo tipo de lazos culturales que nos hacen crecer como sociedad.

1. “Ana, la peruana. Así me conoce todo el mundo. Los chicos del Tambor de Tacuarí me ven llegar y dicen: ‘ahí viene Ana, la peruana´. Por allí alguno me dice: ‘qué linda voz que tiene, que lindo tonito (sonríe)’”.

2. “Existe una química muy grande entre Argentina y Perú. Arrancó con el general San Martín, el protector del Perú, porque nos independizó. ‘Hemos venido a liberar a nuestros hermanos peruanos, no a conquistarlos’, dijo por aquel entonces. Es allí donde se fortaleció esta hermandad”.

3. “Llegué a la Argentina siendo muy joven, a los 21 años, casada con un argentino, bahiense. Tengo dos hijas que nacieron en San Isidro, Buenos Aires, y un hijo nacido en Bahía, con cuatro nietos argentinos. Ya me considero una argentina más. ¡Y orgullosa de serlo!”.

4. “Me gusta fusionar las culturas. Que la gente no pierda la memoria. Los gobiernos pasan. Y más allá de sus acciones, de ninguna manera podemos condenar a los pueblos ni caer en rencores, en odios, en venganzas. De ninguna manera”.

5. “Cuando llegué a la Argentina me impresionó ver un país donde no se veía a gente tirada en la calle, mendigando. Estaba impactada por los trenes, por los cuidados que existían. Lamento profundamente que con el transcurrir del tiempo todo ello se fue deteriorando”.

6. “Familiares míos llegaron a estudiar a las universidades de Buenos Aires y de La Plata, por sus condiciones de ser públicas y gratuitas, lo que en mi país no existe como posibilidad. Allá es tan limitado el cupo para poder ingresar que la mayoría tiene que pagar sus estudios universitarios”.

7. “En Perú existe mucha desigualdad, siendo que en tiempos de pandemia, por ejemplo, produjo 42 mil millones de barriles de petróleo. Entonces no se entiende la realidad económica que se vive”.

8. “No pasa por defender al presidente Pedro Castillo, pero digo, en una democracia lo mínimo que hay que hacer es dejar gobernar. Acercarse, pedir, pero no empezar con movimientos destituyentes”.

9. “Yo soy nativa del departamento de Piura, en Querocotillo, un pueblo productor de algodón, de plátanos y de mangos. Perú es un país que tiene costa, sierra y selva, con sus diferentes comidas, danzas, amores…”.

10. “Mis padres tenían campo y yo solía acercarme y ayudar a la gente que trabajaba con nosotros. Les llevaba ropa, la comida y me gustaba probar lo que ellos comían. Me parecía que esa comida era más rica que la mía, que la que me daban en casa. Desde entonces siempre me gustó estar cerca de la gente, más allá de su condición. Hoy hago muchas cosas sólo por amor. Aplaudo a esas tantas mujeres que trabajan en forma solidaria”.

11. “Siendo muy joven, un día me acerqué a un desfile a la Plaza Rivadavia, cuando Jaime Linares era intendente, y se me ocurrió preguntarle por qué la bandera peruana no estaba entre las delegaciones extranjeras. Me acerqué y le dije por qué no estaba flameando mi bandera. Y me dijo que nadie se le había acercado a proponérselo. Le dije que quería mostrar la cultura de mi país. Entonces me llevó a conocer a la gente del Centro de Colectividades Extranjeras. Así arranqué”.

Vos también podés proponer un líder para entrevistar en nuestros próximos episodios. Escribí un correo a contenidos@lanueva.com con el asunto LÍDERES o utilizá la etiqueta #UnLíderEnBahíaEs en las redes sociales junto al nombre del candidato.