Advertencia del campo al gobierno en Bahía: “No queremos más reuniones para fotos”

Después de la sorpresiva reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con dirigentes de Coninagro para ratificar que se mantendrá el corte del biodiésel y discutir posibles cambios en cuestiones tributarias, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, señaló en Bahía Blanca que todos estos encuentros tienen que necesariamente desembocar en hechos concretos para el sector.

“No queremos más reuniones para fotos. No hay mucho más margen para seguir hablando en un diálogo que no genere soluciones”, afirmó.

El dirigente manifestó que, hoy en día, “el productor está muy ansioso, esperando medidas que respondan” a los pedidos que viene haciendo el sector, como la baja y quita de las retenciones a las exportaciones de granos, o los topes de venta de granos y carne al exterior, por ejemplo.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

“Ya no podemos seguir en un diálogo de sordos, porque tenemos las bases atrás y debemos responder a los productores con hechos concretos y soluciones. Hoy existen algunas medidas a las que se puede llegar con compensaciones u otras decisiones -acotó-. Lo que está faltando es la solución política”.

La presencia del dirigente rural en Bahía Blanca se dio, justamente, en el marco de los festejos por los 90 años de la Asociación de Ganaderos y Agricultores, que incluyó charlas, conferencias y mesas de trabajo con dirigentes y productores locales y de la zona.

En ese sentido, Chemes aseguró que la reunión de ayer de Massa con Coninagro “es una más, que no significa ningún acuerdo ni nada que tengamos que leer entre líneas”.

“Uno alimenta esperanzas para ver si habrá algún cambio. Pero, obviamente, este llegará cuando el gobierno cambie la visión sobre el campo; el productor está descreído y si no ve el hecho concreto, será difícil avanzar”, manifestó.

Por su parte, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, advirtió que “el nivel de improvisación del gobierno” genera dudas en las propuestas que puedan llegar, “no solo en lo técnico sino en las cuestiones políticas de realizarlas”.

“La alianza gobernante es mezcla extraña de algunos pensamientos. Cuando Massa asumió, habló de distintos sectores de la economía y la agroindustria, pero no lo hizo ni del sector primario ni de las economías regionales. Pareciera que no fuéramos parte de la economía y del país”, sostuvo.

Horacio Salaverri, titular de Carbap.

Al respecto, dijo que el diálogo al que se convoca al campo “parece nada”.

“Es como si dar un aliciente a un sector como el primario costase desde el punto de vista ideológico y nadie quiere pagar ese costo; pero para otros sectores no hay tapujos”, dijo.

Mariano D'Amore, presidente de la AGA.

Por su parte, el presidente de AGA, Mariano D'Amore, explicó que más allá de las expectativas, es necesario que haya un plan para estabilizar la macroeconomía.

“Estas son medidas aisladas que no modifican lo estructural ni sus problemas ni lo que afecta al sector en particular, como la presión impositiva, las regulaciones y los cupos para exportar. De eso no escuchamos nada”, sostuvo.

“No está en la voluntad del productor cortar rutas”

Chemes señaló que el productor está convencido de que hoy, ya a 15 años de la histórica lucha contra la Resolución 125, la lucha ya no debe hacerse cortando rutas, sino que debe continuar en otros ámbitos, como el legislativo.

“Hay que hacerlo en el Congreso. Lo que hoy se está planteando hay que convertirlo en leyes, para que no venga cualquier funcionario con un decretro y cambie el destino de un sector importante. Esa sería la solución estructural a reclamos que hace años que se vienen llevando a cabo”, aclaró.

“Si salimos a cortar una ruta, tal vez salgamos en los medios de comunicación, pero no creo que se logre el objetivo que se está buscando. Terminaríamos molestando a la gente que, de alguna forma, ya tiene la vida bastante complicada”, agregó.

El presidente de CRA fue justamente uno de los “agrodiputados” que llegó a la legislatura nacional, en lo que se entendía como un gran avance para los reclamos que venía haciendo el campo. Sin embargo, asegura que “desde el sector no supimos tener una lectura correcta” de lo que estaba ocurriendo o lo que se podía hacer.

“Creíamos que sentando 12 diputados podíamos lograr algo, pero no vimos que ahí recién comenzaba el tema: el sector tendría que haber armado una estructura para apoyarnos y no permitir que el entorno nos devore, que fue lo que ocurrió”, lamentó.