Sin vacuna, tampoco en Nueva York: Djokovic anunció que se perderá el US Open

Su ausencia en los torneos previos con disputa en los Estados Unidos, la habitual gira norteamericana previa al último torneo Grand Slam del año, fue preludio suficiente para imaginarse el desenlace de esta triste historia.

A pocos días de iniciarse el certamen (ya se disputa la clasificación), el serbio Novak Djokovic confirmó a través de sus redes sociales que no disputará el US Open, el tradicional Abierto de los Estados Unidos con disputa en Nueva York sobre cemento.

"Tristemente no voy a poder viajar a Nueva York, por lo que no podré jugar el US Open. Gracias a todos los fans por el apoyo y el cariño de todo este tiempo. Mucha suerte a mis compañeros, espero mantener el espíritu esperando una nueva oportunidad", expresa el comunicado de Nole.

¿Las razones de su ausencia? Las mismas que, lamentablemente, lo marginaron del Abierto de Australia y de la primera gira sobre superficie rápida de principio de año, justamente desarrollada en el norte de nuestro continente: la firma postura del serbio de no vacunarse contra el coronavirus.

Días atrás, el gobierno ratificó la firmeza sobre las medidas y la no existencia de excepciones a la regla, algo que muchos, hasta el propio Djokovic, ganador de 21 trofeos de Grand Slam, creían posible ante circunstancias de tal naturaleza.

Esto lo privará de recuperar el Nº1 del ranking mundial, posición que perdió no por bajo nivel o acumulación de derrotas, sino por las muchas ausencias obligadas en la presente temporada, por lo anteriormente citado.

Actualmente en el 6º puesto del escalafón, su consagración en la edición 2022 de Wimbledon, tras vencer en la final al australiano Nick Kyrgios en cuatro parciales (levantó el trofeo en siete oportunidades), no le permitió sumar puntos tras la polémica por la no inclusión de jugadores rusos.