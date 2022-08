Alberto Fernández: "Recibí una amenaza de muerte y está trabajando la Policía Federal"

El presidente Alberto Fernández recibió amenazas de muerte y que la Policía Federal se encuentra investigando al respecto, aunque no brindará detalles para no "interferir" en el proceso, reveló en declaraciones radiales en medio de la controversia tras sus dichos sobre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nisman.

"Es todo un delirio. Hay gente muy enloquecida, todos recibimos amenazas. Yo también recibí amenazas de muerte. La Policía Federal está trabajando en eso", dijo el mandatario en una entrevista con la emisora El Destape. "No puedo contarlo porque temo interferir en la investigación", sentenció.

En ese mismo diálogo, confirmó que impulsa una manifestación en respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Impulso la marcha porque vivimos un momento muy singular. No me resulta preocupante salir a la calle a expresar lo que pensamos en la medida que sea en términos democráticos".

Alberto Fernández consideró además que su respuesta en TN "pone en crisis" el relato que indica que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado, y aclaró hubo una tergiversación de sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani.

Es que ayer dijo que "hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", declaración que generó gran repercusión a nivel nacional.

Al respecto, expresó: "Hay una enorme tergiversación de lo que dije. Creo que el problema central es que mi respuesta pone en crisis un relato de TN y de muchos otros doctores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa. Hasta Netflix hizo una serie y sacó la misma conclusión que yo".

Diego Luciani.

Asimismo, cuestionó las denuncias de la oposición, e hizo énfasis en su planteo de reformar del Poder Judicial al tiempo que aclaró que desde Juntos por el Cambio rechazan la modificación porque "esta justicia les es útil".

"No puedo creer que la CC - ARI me denuncie por instigación al suicidio. No lo puedo creer. Dije todo lo contrario, dije que no encuentro ningún motivo para que el fiscal Luciani pueda hacer una cosa así", afirmó.

Además, subrayó: "Cambiemos no quiere que modifiquemos esta justicia porque les sirve a ellos. Si a alguien le es útil esta justicia es a Cambiemos".

Alberto Fernández enfatizó que bajo la gestión del Frente de Todos no hubo amenazas, operaciones ni persecuciones sobre jueces y fiscales. Además, aseguró que el Gobierno nunca intentó comunicarse con el fiscal Diego Luciani en su nombre.

"Nadie debe sentirse en riesgo. Mientras yo sea Presidente nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia, y ningún juez ni fiscal debe temer por su integridad", prometió.

Además, completó: “Igual el fiscal Luciani ya debe saberlo. Debe hacer su trabajo tranquilo, le recomiendo que lo haga mejor, pero que no dude que el Gobierno le va a dar todas las garantías para que pueda hacer tranquilo su trabajo. No hablamos con fiscales ni con jueces. Esperamos que los fiscales y los jueces sean eficientes a la hora de administrar Justicia”.

Por último, el mandatario aprovechó el espacio para denunciar las vinculaciones del exmandatario Mauricio Macri con el Poder Judicial, y enfatizó: "Una de las tranquilidades que tengo es que les prometí a los argentinos terminar con las malas prácticas de los servicios de inteligencia, operando en la Justicia, de armar causas, de hacer mesas judiciales y eso es un orgullo. Pudimos terminar con estas prácticas para ponerle fin a cosas que pasaron en otros tiempos".

"El problema es que Cambiemos no quiere que modifiquemos esta Justicia porque les sirve a ellos. Si a alguien le es útil esta Justicia es a Cambiemos", concluyó. (NA y Télam)