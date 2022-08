El incómodo ida y vuelta entre Florencia Peña y Yanina Latorre: “Me siento agredida”

Florencia Peña estuvo de invitada en LAM (América), donde habló del cierre de su cuenta personal de Instagram, como así también se refirió a su carrera televisiva, la obra de teatro que estrenará Casados con Hijos y su ideología política que, según ella, la condujo a tener varios problemas en la farándula. En ese sentido, tuvo un incómodo ida y vuelta con las panelistas Yanina Latorre y Fernanda Iglesias.

Peña habló del reciente cierre de su cuenta personal debido a sus desnudos, donde tiene más de 6 millones de seguidores y es una de las principales fuentes de ingresos en su vida. No obstante, decidió hacer una nueva cuenta mientras espera la respuesta de la carta documento que mandó su abogado. “Hace años que yo tengo esta red y siempre pensé que iba a ser mi bitácora de vida para mis hijos. Todos los videos y todas las cosas que he hecho quedaron ahí adentro. Ocho años de mi historia quedaron ahí”, lamentó.

“Es una gran parte de mi trabajo, es una gran parte de mi economía. La gente que vive del Instagram lo está padeciendo conmigo”, precisó. Ángel de Brito le preguntó por qué ese foco de odio y ella contestó que se trataba de algo ideológico. “Yo vengo de recibir una operación con lo de la quinta de Olivos. Esa semana habían estado Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Carlos Rotemberg, Luis Brandoni y yo ¿Con quién salieron? Conmigo”.

“Cuando estuve muy expuesta yo sentí que me equivoqué en algunas cosas. Mi equivocación pasó por mi manera tan apasionada y de gritar lo que yo pensaba. Y yo lo entendí, lo modifiqué. De hecho, me corrí y lo lamento mucho porque no entendés lo que me gusta hablar con la gente que no piensa como yo”, precisó.

En un momento de la entrevista, el conductor le consultó por su relación con Jorge Lanata y la invitada manifestó que se reencontraría con cualquier persona. “Si fuera rencorosa no me sentaría en el programa de nadie, de hecho con Fernanda (Iglesias) he tenido muchas diferencias, sé que me pega bastante. Y con Yani (Latorre) también”.

En el tramo final de la entrevista, Fernanda Iglesias tomó la palabra: “Yo te quería explicar que me caes súper bien y estoy re segura de que sos buena persona, pero a las personas que nos afectó, o nos afecta, este gobierno, y que creemos que no es lo mejor para el país, nos molesta que se los defienda tanto”.

“Lo que aprendí es que no puede resultar atractivo un debate entre vos y yo si yo te ataco. Si yo parto de la base de que te digo ‘Fer vos sos una pe..., estás re equivocada, tu gobierno no sé qué'”, respondió la actriz que fue interrumpida por Yanina Latorre: “A mí me pasa que cuando ustedes defienden a ultranza el kirchnerismo, yo me siento atacada. Porque no puedo creer que no vean las cosas que hicieron”.

“Yo no me sentía atacada cuando vos defendías un gobierno”, manifestó Florencia Peña y la panelista contestó: “Yo no defendí ningún gobierno porque yo soy apolítica. Yo no soy macrista. Sé lo que no quiero, no me gusta nada”, y luego agregó: “Yo lo escucho a Dady (Brieva) o a Pablo (Echarri) y me dan ganas de matarlo, me siento agredida”.

“Bueno, pero eso es algo que te pertenece a vos”, dijo la conductora de televisión y Yanina Latorre insistió: “Que alguien defienda a gente corrupta, no lo puedo entender. Vos podés seguir amándola y seguir votándola, pero a veces asumir los errores”.

Por último, Florencia Peña intentó cerrar el tema: “Ni de este lado de la grieta son una manga de chorros o menos interesantes, ni del otro lado ocurre lo mismo. Generalizar es algo que no me parece que esté bien, yo defiendo una idea de país”.

“¿Cuál es la idea de país? Porque venimos de un desastre”, interrumpió Iglesias, y Florencia Peña le respondió: “Bueno, pero venimos de otro desastre...”, a lo que la panelista redobló la apuesta: “No, no venimos de un desastre”. (La Nación)