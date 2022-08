Romeo y Luca cumplieron años y lo festejaron de una manera solidaria

Laura Gregorietti

Podrían haber sido dos cumpleaños más, de los tantos que se celebran en la ciudad. Pero dos detalles solidarios fueron los que marcaron la diferencia en los festejos de Romeo Cenci Olivares y de Luca Tanana.

Luca cumplió 6 años el pasado 15 de julio y su fiesta no fue de Sonic, ni tampoco del Hombre Araña. La temática de su cumpleaños fue elegida en honor a "los héroes de Malvinas".

"No hay en casa, ni tenemos allegados o conocidos que sean ex combatientes. La curiosidad de Luqui comenzó con un tema musical de Ciro y los Persas llamado 'Héroes de Malvinas'. Desde ese momento sabe de la existencia de las islas y de los argentinos que fueron a combatir", cuenta Mariana Sáez, su mamá.

Papá Sebastián, su hermano Gio y hasta el perro "Murci" acompañan a Luca en sus "aventuras malvineras".

"Luca es un nene muy curioso y se informa de todo lo que le genere dudas y en la familia tratamos de responderle siempre, pero con información acorde a su edad".

Luca con la bandera que honró en su cumple

Cerca de la fecha de un nuevo aniversario de la Guerra, Mariana llevó a Luca a conocer el monumento que recuerda a los bahienses caídos en ese combate, ubicado en Zelarrayán y Cuyo.

"Luqui prestó mucha atención a las fotos y me preguntó quiénes eran. Le expliqué que estuvieron en la guerra de Malvinas defendiendo a su país y para honrar su recuerdo a través de los años, se pusieron esas fotos. Al llegar a casa me pidió que le mostrara dónde están las islas y cuando le mostré el mapa, surgieron más preguntas".

Desde hace dos años Luca también sabe que un submarino inglés hundió al ARA "General Belgrano" y canta a la perfección el Himno de las Malvinas.

"Este año quiso asistir al acto de los 40 años de la Gesta y yo le dije que quizá no iba a entender lo que se hablaba ya que los discursos serían para gente grande, pero me dijo que quería ir igual. Nos ubicamos detrás de la banda y en un momento me abrazó y me dijo que estaba emocionado".

Luca asiste a la última sala del Jardín de la Ciudad de Villa Mitre, donde la seño Flor Belardinelli, con mucho amor y respeto, trata de explicarle a los más chicos las fechas patrias, siempre con las palabras justas de acuerdo a su edad.

"El es un nene con muchas inquietudes, genera muchos sentimientos en las personas que lo conocen, tiene una capacidad enorme de amar y aprender, nos sorprende día a día".

El día del acto Luca tuvo la oportunidad de conocer a Carlos, un veterano de Malvinas.

"Le pedí si podía sacarse una foto con él y Carlos le dijo si quería preguntarle algo. Pero Luqui solo le dijo que no 'porque las guerras no eran algo bueno', repitiendo lo que le dijimos en casa sobre ese tema, que en las guerras nadie gana porque se pierden muchas vidas, de ambos lados".

Al momento de su fiesta Luca se mantuvo firme con su decisión: la temática sería de las Islas Malvinas y sus héroes argentinos.

"Le pregunté varias veces por una cuestión de organización, no quería mandar a hacer una torta y que después me dijera que no la quería, porque tampoco podemos perder de vista que es un niño. Pero su respuesta nuevamente asombró a la familia porque dijo que en su cumple 'quería honrar a los caídos'. Me hizo emocionar nuevamente, uno le cuenta las cosas que él pide saber y él las hace suyas, ama sin condición, es un ser super especial, emotivo", concluyó Mariana.

***

Fue un viaje a las Cataratas del Iguazú que movilizó a Romeo Cenci Olivares, de 5 años, a realizar un insólito pedido a los invitados a su fiesta de cumpleaños.

"Romeo tiene dos casas, una casa con su papá Juanchi y otra conmigo -su mamá-, Adrián y su hermana Gina. Y el año pasado hicimos un viaje a Iguazú y Rome vio una situación que no le toca ver tan seguido acá en Bahía: muchos nenes pidiendo y vendiendo productos, que en este caso eran piedras del lugar. 'Mamá los niños no tienen que trabajar', me dijo muy conmocionado. En ese momento me senté a explicarle que lamentablemente no todos los chiquitos tenían las mismas oportunidades que tenía él de poder dormir en un camita y comer todos los días. Se quedó muy preocupado con este tema y para su cumple nos propuso juntar esas cosas para ayudarlos. Nosotros como familia apoyamos su iniciativa, es un niño muy afectuoso y preocupado por los demás, y les mandamos un audio con sus palabras a todos los invitados", contó Yesica, su mamá.

Romeo con parte de las donaciones

En el mensaje, se podía escuchar: "Necesitamos mucha ropa, comida, juguetes y mucho dinero. Zapatos para los chicos de la calle y una casa.

Romeo, que asiste desde este año al Jardín San Cayetano, logró con esta simple iniciativa ayudar a muchas familias.

"En casa siempre se junta todo lo que se pueda donar, los abuelos también lo hacen y en el jardín siempre se cultiva esta actitud solidaria que hace que el ejemplo tenga un efecto multiplicador. Si bien Rome no pidió regalos, recibió juguetes, pero lo principal es la actitud que tuvo, esa necesidad de tratar de ayudar, que nos conmovió a todos. Lo donado lo repartió Matías Torres, conocido como "Ciudadano bahiense" en las redes, para repartir a lugares donde hay muchas necesidades y los juguetes, los guardó para el Día del Niño. El mensaje que queremos dar es que esto se puede replicar en cada cumpleaños de nuestros chicos. Con un granito de arena se puede lograr un montón".