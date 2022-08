Más vuelos pasan por la ciudad, pero aún falta el más importante

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

Si bien la operatividad de la Aeroestación Civil Comandante Espora ha retomado ritmo tras la pandemia, aunque no como en el momento de mayor expansión de hace cuatro años, uno de los reclamos pasa hoy por la ausencia de un vuelo clave para la logística de los pasajeros: el que llega de Buenos Aires a la noche y regresa en la mañana del día siguiente.

Un reciente pedido se produjo desde el municipio local, con la firma del intendente Héctor Gay, y entidades locales, hacia el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Las instituciones locales que participaron de la solicitud fueron la Unión Industrial; Bolsa de Comercio; Cámara de Permisionarios y Concesionarios; Bolsa de Cereales; Corporación del Comercio, Industria y Servicios y Confederación General del Trabajo.

Si bien no alude puntualmente a la necesidad antes comentada, la nota del intendente sí lo hace en función de “una cabecera (por nuestra ciudad) de una amplia región productiva y comercial, que se vincula a diario con diferentes sectores de nuestro país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en lo que se refiere a la esfera de los negocios, así como la turística”.

En el caso puntual de AA, el servicio se realiza con el arribo desde Buenos Aires —y posterior retorno— de tres operaciones entre las 10 y las 16, con algunos viernes y lunes de cuatro aterrizajes.

Se trata de horarios promedio, ya que en algunos casos el vuelo es entre Aeroparque Jorge Newbery (AEP) y Espora (BHI), pero en otros el retorno es hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca.

“(La situación) se refleja en un profundo desasosiego ante la pérdida de un servicio tan caro para todos los bahienses, que permitía acortar distancias en el menor tiempo posible, acercándolos a puntos distantes en pocas horas”, se anexó en la solicitud.

Gay también le pidió a Ceriani “su intervención para la reanudación de los servicios con que contaba el aeropuerto local, incorporando nuevas rutas y mayores frecuencias, principalmente desde y hacia CABA”.

El Ing. Carlos Arecco, de la sociedad Corporación América SA y Arecco Ingeniería, concesionaria de la Aeroestación Civil Comandante Espora de nuestra ciudad, también está en el tema.

“Hace unas semanas estuve reunido con el intendente Héctor Gay y me comentó de la carta que le había enviado al presidente de Aerolíneas Argentina”, sostuvo.

“No estamos hablando de los actuales tres o cuatro vuelos, uno detrás de otro, sino de uno temprano a la mañana y otro a última hora. Nosotros apreciamos que la actual disposición no suma para Bahía Blanca”, agregó.

Carlos Arecco, de la sociedad Corporación América SA y Arecco Ingeniería.

“La idea es incorporar una frecuente razonable, a fin de salir temprano para Buenos Aires y regresar a la noche”, explicó el Ing. Arecco, en diálogo con La Nueva.

“Eso es ideal para hacer trámites en el día. Es decir, sumar vuelos útiles para no tener que quedarse un día más en Buenos Aires. O en Bahía Blanca”, amplió.

“Aerolíneas Argentinas tiene aviones suficientes y es de esperar que empiecen a venir más líneas para este trayecto”, expresó el directivo.

“No sólo pensando en este tiempo, y en estos días, sino porque a Bahía Blanca le sobra potencial para que haya más vuelos ya que la actividad económica de la ciudad es cada vez más relevante. Y a eso hay que apoyarlo”, sostuvo.

“¿Si hay posibilidades? No lo sé. Aunque en las condiciones políticas actuales no veo mucho interés en hacer un proyecto proactivo de desarrollo económico”, sostuvo.

“Pero soy optimista por naturaleza, y siempre trato de ver el vaso medio lleno”, añadió.

Respecto de las obras programadas por Corporación América SA y Arecco Ingeniería en la Aeroestación para antes del inicio de la pandemia, el Ing. Arecco dijo: “Por la falta de facturación, es muy importante la deuda que hemos contraído durante la pandemia ”.

En tal sentido, admitió que, por el momento, el plan de obras está suspendido.

La actualidad

El movimiento en la Aeroestación Civil Comandante Espora es, hoy, de un máximo de seis operaciones diarias, hecho que se produce en los días jueves y, a veces, lunes.

Hace cuatro años, por ejemplo, cuando se promediaban 16 operaciones diarias llegaron a coincidir tres vuelos de diferentes compañías en el mismo momento.

De aquellos 450.000 pasajeros que transitaron por la Aeroestación en 2018 se pasará a 180.000 proyectados para el corriente año.

La concentración de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, que siempre son tres a excepción de los lunes (y algunos viernes), que son cuatro porque se incorpora el denominado Corredor del Atlántico, se da entre la media mañana y las primeras horas de la tarde.

Por otro parte, Líneas Aéreas del Estado (LADE) realiza entre 4 y 6 operaciones por semana.

Un detalle no menor: En casi todos los casos, sea de AA o de LADE, la ocupación de los aviones es muy importante.

Desde el punto de vista técnico, a diferencia de otros momentos, ya no existen imposibilidades para operar de manera nocturna en los despegues y en los aterrizajes.

Hasta el verano del año 2020; es decir, poco antes del inicio de la pandemia, la empresa estatal realizaba un vuelo que llegaba entre las 21 y las 22 a Bahía Blanca, su tripulación se alojaba en la ciudad y salía a las 7.30 u 8 del día siguiente.

¿Por qué se discontinuó? Seguramente por la actual estrategia de la disposición de rutas de la compañía. Y no porque no haya una demanda instalada que, casi con seguridad, podría cubrir los gastos extra que insume la ocupación hotelera en la ciudad que, en la mayoría de los casos, no excede las cinco personas: dos pilotos y tres tripulantes de cabina.

La insistencia del reclamo de los representantes de las entidades y de las autoridades municipales, más allá de los propios usuarios que piden por un servicio más adecuado a las necesidades actuales, acaso provoque alguna modificación en los horarios de los vuelos. En tal sentido, y según fuentes consultadas, la incorporación del horario nocturno no necesariamente implicaría la baja de alguno de los que se realizan a diario.

El aporte de LADE

La actual operatoria en la Aeroestación Civil Comandante Espora se completa con Líneas Aéreas del Estado.

Los vuelos de LADE pasan por Bahía Blanca los lunes, a las 7 (o a las 9) y a las 12.15; martes, a las 10.20 (hacia Neuquén) y jueves, a las 16.50, hacia Puerto Madryn.

La ruta de la aerolínea de fomento estatal —muy relacionada con destinos turísticos— sale de Mendoza y pasa por los aeropuertos de Neuquén, Bahía Blanca, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, y viceversa, así como por Aeroparque, Mar del Plata, Bahía Blanca, Puerto Madryn y Bariloche.

Las unidades utilizadas son, mayormente, son aviones de línea regional Saab 340 con hasta 36 plazas.