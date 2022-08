She-Hulk, la nueva serie de Marvel, fue recibida con muy buenas críticas

She-Hulk: attorney at law es la nueva serie de Marvel que llegará a Disney+ este jueves. Pero una serie de expertos pudo ver los primeros cuatro episodios.

Tras el vistazo inicial, destacaron la actuación de Tatiana Maslany en el rol protagónico, la diversión que propone y hasta los efectos visuales, que habían sido cuestionado en los trailers, entre otros varios aspectos.

“She Hulk manda… Genuinamente hilarante, Tatiana Maslany lo clava y hace excelentes conexiones con el MCU sin sentirse abrumador. Muy divertida”, destacó el experto Jordan Maison.

Por otra parte, desde POC Culture reconocieron que “es hilarante y divertida. Disfruté la forma única en que cuentan esta historia de origen”, y agregan: “Tatiana Maslany es otro casting top como Jennifer Walters. Es una gran protagonista y hace un trabajo increíble al mostrar la doble vida de una abogada superheroína”.

El estadounidense Brandon Davis también confesó que se sintió atraído luego de ver los primeros capítulos de la serie: “Es uno de los comienzos de cuatro episodios más entretenidos que he visto. A menudo hilarante y, a veces, demasiado tonto para mí. Es pura diversión”.

El año pasado Disney+ comenzó a presentar las series de Marvel que forman parte de la Fase 4 del UCM. Hasta el momento, sacaron: Wandavision, Falcon and The winter soldier, Loki, What if..., Hawkeye, Moonknight, Ms. Marvel y una serie de cortos de Groot.

En las últimas semanas también se confirmaron los títulos de las películas y series de las fases 5 y 6 del UCM.

De qué trata She-Hulk

La historia narra el origen de Jennifer Walters como heroína, quien adquiere los poderes de Hulk luego de entrar en contacto tras un grave accidente con la sangre de su primo, Bruce Banner.

Por lo que se pudo observar en los trailers, Walters intentará llevar una doble vida como abogada y heroína, por lo que recibirá un entrenamiento de su primo Banner, quien participó en todas las peleas de Los Vengadores.

También se destaca la presencia de Daredevil, interpretado por Charlie Cox, en lo que será su regreso luego de la cancelación de la serie que constó de tres temporadas y que habían sido producidas por Netflix.

Además, se confirmó la presencia de Abominación, quien fue el villano de la película de Hulk del 2008 y volvió a aparecer el año pasado en Shang Chi.

El trailer de She-Hulk