Nathy Peluso dijo que se siente española y le llovieron las críticas: cuál fue su respuesta

Nathy Peluso, la artista argentina reconocida con el premio Grammy latino al mejor álbum de música alternativa y una de las cantantes que más destaca en la escena musical actual, generó descontento en las redes sociales luego de que viralizaran viejas declaraciones.

La artista, que nació en Luján, afirmó que se siente española y eso enfureció a sus fanáticos: “Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver”, dijo en una entrevista a la revista Vogue.

“Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”, contó Peluso, quien se radicó en Barcelona y desde allí dirige su carrera como artista.

Aunque pasaron varios meses de la publicación de esa revista, este fin de semana le llovieron críticas en las redes sociales. Como respuesta a sus dichos, muchos usuarios reconocieron a la actriz Anya Taylor Joy como la “verdadera representante nacional”.

“Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ‘Argenta como la negra sosa’ y tener un tema llamado Buenos Aires y otro Argentina”, cuestionó un usuario. “¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, agregó otro.

Pero la artista no se quedó callada y respondió a través de Twitter: “Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja. Lol. El mundo es un cuadro”.

Nathy Peluso es una de las intérpretes de habla hispana más famosas y con mayor repercusión en la actualidad. En su cuenta de Instagram acredita 4,7 millones de seguidores, mientras que en YouTube, las visitas acumuladas en todos sus videos están por encima de las 315 millones. (La Nación)