El corazón de Sansinena y el prestigio de Olimpo quedaron a mano: 2-2 en Cerri

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

El alma irascible de Sansinena y el prestigio de un Olimpo que nunca muere así lo estén por velar terminaron firmando un pacto de conformidad que solo tuvo validez de la boca para afuera, porque internamente ninguno de los dos se creyó eso de que el reparto de puntos fue lo más justo para un partido donde hubo momentos en que un equipo fue muy superior al otro y que mereció tener un vencedor.

Yo también creo que debió haber un ganador, aunque el 2-2 del final refleja el equilibrio en los puntos de inflexión que ambos elencos demostraron en esos instantes lujuriosos y de esplendor frente a un contrincante apabullado, indefenso y “regalado” para ser arrastrado por la lona y con su dignidad a “remate”.

En el primer tiempo si me animo a decir que se notaron esos 17 puntos de diferencia entre el líder y el que hoy lucha por conservar su lugar en la zona de clasificación. En esa fracción el aurinegro no lo dejó ni respirar.

Con la posesión del balón desde el mismo momento que se hizo el saque inicial, el de Bahía achicó el campo, subió a los laterales al mismo tiempo, presionó alto, se adueñó de los forzados despejes de los defensores locales e hizo temblar a un poco aceitado 3-1-4-2 con bolas filtradas o cambios de frente para que Perotti y muchas veces Ortega le hagan el 2x1 a Núñez, que no sabía si volantear o defender sin ningún tipo de ayuda como lateral por derecha.

Un resbalón de Fiol le permitió a Da Silva poner el 1-0 y Olimpo empezaba a poner los cubiertos sobre la mesa y la servilleta en el cuello porque imaginaba que tenía entrada, plato principal y postre servidos en la misma bandeja.

El dueño de casa intentaba salir largo y la visita recuperaba rápido, y así era imposible hacerle fuerza a un conjunto visitante con la fuerza mental de siempre pero sin la voracidad de tiempos no tan lejanos.

No voy a descubrir nada afirmando que el fútbol de hoy en día canaliza en lo emocional y que muchas veces la voluntad y el talento individual son armas más poderosas que cualquier dibujo táctico.

Con un abre latas o vaya saber con qué, Darío Bonjour hizo de las suyas y seguramente el mensaje fue: “los únicos que juegan son ellos y si no reaccionamos se van a llevar los tres puntos casi sin despeinarse”.

Palabras más, palabras menos, el cerrense encolumnó a su ejército detrás del “Tanque” Amieva, que marcó el empate con una media vuelta brillante y asistió a Gabriel Sarmiento en el segundo tras “robarle” la redonda a Ferreyra en una de las bandas.

En tres minutos, el “tripero” daba vuelta la taba y para eso tuvo mucho que ver que Tenca Hernández se pegué a los delanteros, que Sergio Suárez esté al acecho cerca de Amieva y que Franco Rodríguez haga un surco por derecha.

Olimpo se había nublado como la tarde. Sin consistencia en el medio, con Guille a bajísimo volumen y sin asociaciones que despierten un interés, sucumbió frente a las tropas albirrojas.

Con los ingresos de Cevasco y Méndez, el DT Carlos Mayor apostó a un 4-3-3, que enseguida se quebró en mil pedazos cuando Capraro, en un actitud infantil y a la vista de todos, agarró del cuello a Gabriel Sarmiento y se fue expulsado con roja directa, tarjeta que sin dudas sacó de su bolsillo trasero el árbitro Bruno Bocca, de excelente conducción y sin concesiones para nadie a la hora de los gestos y las protestas.

Aunque en periodismo los extremos no son buenos, no me queda otra opción: el “Tanque” se quedó sin nafta, los soldados se cansaron y en una pelota parada Olimpo lo empató con un cabezazo del platinado Bellone.

Es más, si el partido continuaba, Olimpo, aún con uno menos, estaba con más energías que un contrincante que había gastado todas las balas. Pero en el ambiente ya deambulaba una posible conciliación y así lo hicieron: el olimpiense, muy solo al frente de las posiciones, tiene margen para saber cuando puede ceder algún puntito, y a Sansinena un traspié le hubiese significado quedar colgado y en el l{imite del Grupo de los 8.

La síntesis

Sansinena 2 (3-1-4-2)

Puppo 5

Fiol 4

C. Giménez (c) 5

García Martinoli 5

Toro 5

M. Núñez 4

F. Rodríguez 6

T. Hernández 6

G. Sarmiento 5

S. Suárez 6

AMIEVA 8

DT: Darío Bonjour

Olimpo 2 (4-1-3-2)

Villar 5

Mendoza 5

Capraro 3

Ferreyra (c) 4

Perotti 6

Ham 5

Amarilla 6

D. Ramírez 5

Ortega 6

Guille 4

Da Silva 6

DT: Carlos Mayor

PT. Gol de Da Silva (O), a los 24m.

ST. Goles de Amieva (S), a los 15m.; G. Sarmiento (S), a los 18m. y Bellone (O), a los 38m. A los 28m. fue expulsado Capraro (O).

Cambios. 90m. Segovia por F. Rodríguez y R. Ríos por G. Sarmiento, en Sansinena; 64m. Cevasco (5) por D. Ramírez y Méndez (6) por Ortega; 71m. Ledesma (5) por Ham y 76m. Bellone por Amarilla, en Olimpo.

Amonestados. C. Giménez (18m.) y F. Rodríguez (85m.), en Sansinena; D. Ramírez (64m.) y Cevasco (70m.), en Olimpo.

Arbitro. Bruno Bocca (8,5).

Cancha. Sansinena (7).