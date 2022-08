Pringles dice sí a la inclusión: inaugura una escuela social de básquet

“Puedo aceptar el fracaso, todos fracasan en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo”. Michael Jordan.

Anahí González Pau / agonzalez@lanueva.com

El proyecto social que comenzó a desarrollar el club Centro Almaceneros Deportivo de Pringles en marzo (similar a la iniciativa de Bahía Básquet en Bahía Blanca, que cuenta con el respaldo algunas empresas locales) está dando los primeros frutos y, hoy, a las 11, presentará oficialmente a la escuela social de básquet además de inaugurar un baño para chicos con discapacidad. El evento contará con la presencia de la institución Duba, la cual realizará demostraciones.

Lo que han logrado en pocos meses es emocionante: no solo la cantidad de chicos de escasos recursos económicos que lograron integrar al club a través de becas (empezaron 3 niños y hoy son 50) sino la mejora de la cancha de básquet, son una muestra del enorme compromiso y entusiasmo de los integrantes de la subcomisión y autoridades del club.

Además, el espíritu inclusivo del proyecto propició convenios con distintas instituciones, una de ellas el Taller Protegido.

Lucas Mattioli, colaborador de la subcomisión de básquet, brindó más detalles sobre la iniciativa que está creciendo a pasos agigantados.

“Son 20 los operarios del Taller Protegido que asisten al club cada viernes para salir de sus rutinas y tener la experiencia de una actividad deportiva, social y recreativa. Almuerzan en el club y luego se quedan a tener su práctica de básquet. Ellos también estarán presentes en el evento”, dijo.

Asimismo, se encuentran integrados ocho chicos de la Casa de los Chicos (a fin de contribuir desde el deporte en su formación integral y sociabilidad) y cinco niños del Club Roca, que se suman en invierno dado que su cancha de básquet es al aire libre.

“Si bien los invitamos y los pasamos a buscar para que no pasen frío y no se pierdan la actividad, nuestra idea es que los chicos no se alejen de sus barrios y puedan practicar este deporte en sus clubes”, dijo Mattioli.

Por otra parte, profesores de básquet del club se acercan a escuelas y barrios vulnerables una vez por semana para tener llegada a más niños y niñas y motivarlos a conocer y practicar la disciplina.

La principal actividad del Club es el fútbol y también ofrece patín, hockey y fútbol femenino.

Entre los objetivos inmediatos del proyecto se subrayaron: acompañar el crecimiento de la escuelita y básquet femenino, fomentar el sentido de pertenencia a la institución, acercar a más familias a la práctica de básquet y promover el desarrollo personal, cultural social y deportivo de los jugadores y sus familias.

“Uno de los primeros objetivos que nos propusimos y que estamos muy contentos de haber podido cumplir es el de contar con un baño para niños con discapacidad. Para nosotros era esencial poder inaugurarlo”, dijo.

Palabras del presidente del Club: "Estoy ansioso por presentar a nuestra escuelita de básquet"

Ezequiel Franco se mostró muy entusiasmado por el proyecto de esta escuelita de básquet que tuvo que volver a fojas cero.

"El primer día contábamos con dos o tres nenes y clase a clase se fueron sumando y hoy contar con 50 nenes nos da la pauta de que estamos haciendo bien las cosas, es un gran progreso", dijo.

Más allá de la parte formativa destacó la parte social-inclusiva.

"Es maravilloso ver trabajar a los nenes del Taller Protegido con la alegría que lo hacen, es emocionante.Ellos serán parte de esta fiesta azucarera", dijo.

"Hoy me pongo a pensar lo importante que es tener un baño para personas con discapacidad en el club, algo que no teníamos. Jamás lo había pensado. Más allá de que practiquen o no en el club, muchas veces las personas con discapacidad no se acercan a ver un espectáculo porque no cuentan con este tipo de instalaciones", destacó.

Todas las colaboraciones quedarán reflejadas en una tarde colmada de deportes en instalaciones que van por más, con el corazón por delante.