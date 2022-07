Regional Pampeano: el final de la segunda rueda, los testimonios y lo que vendrá

Concluyó este sábado la fase clasificatoria del Regional Pampeano A de rugby, torneo que transita la parte final de su decimotercera edición.

Con los resultados que arrojó la jornada 18, Mar del Plata Club se quedó con el número y cruzará en semifinales ante Los Cardos de Tandil, que fue 4º.

En la otra llave Sociedad Sportiva aseguró el 3º lugar y será rival de Sporting (2º), con desventaja de localía al igual que Cardos.

Estos cruces permitirán no sólo empezar a definir al campeón de la temporada sino también repartir las plazas al Torneo del Interior de este año. El campeón irá al TdI A y los tres equipos restantes al TdI B.

Esta tarde en nuestra ciudad Las Palomas cerraron esta etapa (12 victorias y 6 derrotas) con una victoria ante Universitario (Mar del Plata) por 52 a 33, en un partido intenso, disputado en todos los sectores de la cancha y en un ida y vuelta tan vertiginoso que regalaron 12 tries, con 7 para el local y 5 la visita.

Además para el equipo blanco fue una jornada especial porque se retiró el tercera línea Juan Pedro Harriet, quien a los 43 años y luego de un período de inactividad fue ubicado como ala titular y disputó los primeros 37 minutos, para tener su merecida despedida antes de ser reemplazado por Facundo Soria.

Con el retiro de Harriet la institución marcó el final de toda una generación de jugadores.

Luego del partido esto dijeron tanto Harriet (también saludado con el respeto correspondiente por los entrenadores rivales) como el medio scrum Rafael Larrañaga (en el video, a la izquierda), uno de los jugadores que forma parte del recambio Paloma y que hoy tuvo su primer partido como titular:

En el triunfo bahiense los puntos llegaron por tries de Facundo Zamora, Joaquín Rey Saravia, Patricio Cantalejos (2), Manuel Santos, Facundo Soria y Matías Stalldecker. Además, Manuel Santos aportó 7 conversiones y Tomás Bermúdez un drop.

El desarrollo del partido, a cada try bahiense le siguió uno marplatense, hizo que Sportiva no consiguiera el punto bonus. Detalle que frente a la derrota de Los Cardos no tenía incidencia.

Por otra parte este encuentro marcó el último como árbitro de Federico Fioravanti. El también dirigente de Palihue recibió el acompañamiento tanto de familiares y amigos como de jugadoras y jugadores de su club.

Argentino fue 7º

Por su parte Argentino cerró la fase clasificatoria con derrota ante San Ignacio, en Mar del Plata, por 31 a 26, para concluir en el 7º lugar con 7 partidos ganados y 11 derrotas.

No es una mala campaña en función del torneo aparte que el Chancho se jugó con los clubes de mitad de tabla para abajo, que en un certamen a dos ruedas como el actual por lógica quedarán un escalón abajo de los seis primeros.

"Hicimos un torneo super positivo, fuimos muy competitivos y jugamos siempre de igual a igual salvo con Mar del Plata Club. Perdimos partidos que podiamos haber ganado. Venimos de una reconstrucción y estamos muy conformes con lo realizado. Hemos sido halagados por nuestra propuesta de juego por los entrenadores de los clubes de Mar del Plata", dijo a modo de balance el técnico Mariano Minnaard.

El de hoy fue un partido parejo, con dominio azul en la primera etapa y que los locales comenzaron a controlar en el complemento.

Los puntos del Chancho llegaron vía Nicolás Clair (2), Guido Marconi y Julián Gargiulo. El capitán Pedro Selvarolo aportó dos conversiones.

El tercer representante de la URS en el torneo, Santa Rosa RC, sufrió una dura derrota en su visita a Comercial. En duelo de colistas el conjunto pampeano cayó en Sierra de los Padres por 61 a 26, para concluir en el 10º lugar con un registro de un empate y 17 derrotas.

La jornada tuvo también la victoria de Sporting frente a Biguá por 54 a 22.

Posiciones: 1º) Mar del Plata, 76; 2º) Sporting, 75; 3º) Sportiva, 58; 4º) Los Cardos, 54; 5º) San Ignacio, 49; 6º) Universitario M, 48; 7º) Argentino, 34; 8º) Comercial, 20; 9º) Biguá, 17 y 10º) Santa Rosa, 3.

Reclasificatorio A-B

Como los semifinalistas tienen asegurada la plaza para el TRP A 2023, los demás equipos deberán jugarla en el Reclasificatorio A-B.

Este reducido comenzará el sábado 13 de agosto y se disputará a una rueda junto con el 1º y el 2º del TRP B.

Participarán San Ignacio, Universitario (M), Argentino, Comercial, Biguá y Santa Rosa más Uncas de Tandil (se clasificó este sábado al golear a Onas 98 a 0). Este domingo surgirá el otro clasificado entre Pueyrredón (2º) y Unión del Sur.

En el caso de Argentino su debut será como local frente a Santa Rosa RC el sábado 13 de agosto.