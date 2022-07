"Tengo ganas de llorar y no dirigir nunca más", dijo Sava tras la victoria de Barracas ante Patronato

El entrenador de Patronato, Facundo Sava salió enfurecido de la cancha de All Boys, donde su equipo cayó por 2 a 1 ante Barracas Central, y luego de "tocar" al árbitro Jorge Baliño, que con sus fallos terminó perjudicando a su equipo, sostuvo que tenía "ganas de llorar, ir a casa y no dirigir nunca más".



"Tengo ganas de llorar, irme a casa y no dirigir nunca más", le disparó Sava a la transmisión oficial del partido correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional en el que los paranaenses sufrieron una expulsión y la anulación de dos goles, el segundo de ellos para cobrar un penal en favor de Barracas Central absolutamente imperceptible hasta para el propio Baliño, que actuó en complicidad con el VAR.



Sava había sido expulsado por Baliño cuando éste le gritó "cagón", en medio de las habituales sospechas que se ciernen sobre los arbitrajes cada vez que juega Barracas Central, algo que hasta puso en su momento al técnico riverplatense, Marcelo Gallardo, con "la guardia alta" cuando debió enfrentar recientemente al "Guapo" por Copa Argentina.



Oscar Lenzi, presidente de Patronato, después del encuentro manifestó estar "muy caliente por el robo que se le cometió a nuestra institución. Personalmente me siento estafado, porque ya teníamos sospechas de lo que podía hacer Baliño, que siempre se portó mal con nosotros".



"Encima hubo una denuncia de un golpe a Baliño y no logramos irnos del estadio inmediatamente porque estaban detectando en las imágenes a un posible agresor", remarcó Lenzi en medio de las penumbras que cubrían los vestuarios del estadio de All Boys, ya que un inconveniente en uno de los tableros electrónicos dejó a todo el sector sin luz desde el comienzo del segundo tiempo.



Quizá todo esto no hubiera sucedido si el colombiano Sebastián Rincón no convertía en el descuento el tanto de la victoria local, porque los entrerrianos se hubieran ido a Paraná un poco más conformes con el empate y el punto tan necesario para su denodada lucha por la permanencia en primera división.