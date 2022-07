En medio de la crisis, Independiente encontró DT: vuelve Julio Falcioni

En medio de una profunda crisis deportiva e institucional, de renuncias masivas y de un estallido social con un desesperado pedido a elecciones por parte de sus socios, Independiente concretó el regreso de Julio César Falcioni como director técnico del primer equipo, que marcha en el puesto 25 del actual certamen de AFA.

De esta manera, el Emperador, que viene de dirigir a Colón de Santa Fe, reemplaza a Eduardo Domínguez. Ya se reunió con Héctor "Yoyo" Maldonado, secretario general de la institución, y posiblemente hoy firmará su contrato por una temporada.

En el día de las salidas de Daniel Montenegro (asesor deportivo) y Claudio Graf (DT interino), la tormenta continúa en el club de Avellaneda.

Falcioni había apuntado directamente contra el Rolfi cuando no le renovaron su contrato en diciembre de 2021: "Había un manager que me pareció muy correcto, no en las formas, sí en la decisión. Las formas hacia mí no fueron las correctas, se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos con los cual estaba hablando a decirme: 'Julio, ¿Te vas? Porque me llamó tal persona'", expresó el ex orientador de Olimpo en el campeonato 2002-2003.

De esta manera, apenas siete meses después de haberse alejado, Falcioni regresa a Independiente: será su tercer ciclo en la institución. Anteriormente, dirigió en 2005-2006 y en 2021.

Sus números como entrenador de Independiente: 84 partidos, 33 triunfos, 26 empates y 25 derrotas, con 108 goles a favor y 84 goles en contra.