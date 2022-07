La incómoda reacción de Camila Homs cuando Barassi le preguntó por Rodrigo De Paul: “No me compliques”

Camila Homs y Rodrigo de Paul atraviesan un dificil momento tras su seperación: no pudieron alcanzar un acuerdo económico durante las audiencias y la pareja irá a juicio. La modelo exige una compensación económica por los años que dejó su carrera para acompañar al futbolista, además de la cuota alimentaria y demás cosas que aseguren el buen pasar de sus hijos.

En los últimos días trascendió que Camila pide 30 mil euros por mes, un departamento en Puerto Madero y renovar un auto cada dos años. También exige 600 euros por día cuando lleve a sus dos hijos a Europa a visitar a su papá, pasajes en bussines y hoteles 5 estrellas para esas visitas.

Además, el jueves pasado se encendieron las alarmas de los hinchas de la selección argentina de fútbol cuando se supo que si el conflicto continúa, él podría verse impedido de disputar el Mundial de Qatar 2022.

En este contexto, la modelo se enfrentó a las preguntas de Darío Barassi, conductor de 100 argentinos dicen versión famosos. Entre juego y juego, Barassi expresó que iba a meterse de cabeza en el asunto De Paul y que no iba a continuar esquivándolo.

"No se puede hablar", le señaló Camila con una sonrisa incómoda. A pesar de ese aviso, el conductor manifestó: "No quiero que (De Paul) no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos".

"¿Cuán lejos estamos de que se resuelva?”, insistió Barassi. Pero Homs se mantuvo firme: “No lo sé ni yo”. Acto seguido y fiel a su estilo, Dario lanzó: "Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón".

"De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él", concluyó Barassi. (Infobae)