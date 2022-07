Un podio especial: "Nunca antes estuve tan tranquilo a la hora de manejar", expresó Alza

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Sus catorce años dentro de la categoría, con algunos intervalos en el medio, nos habilita a definirlo como un experimentado del Midget actual.

La falta de un presupuesto acorde atentó contra sus chances de batallar en la plana puntera, pero en más de una oportunidad el bahiense Ramiro Alza (38) se las ingenió para dar dolores de cabeza en el lote de punta.

La actuación en la tercera fecha del Torneo Invernal 2022, celebrada en la víspera, confirmó el buen suceso deportivo evidenciado el verano pasado y premió, aunque muchos no valoren el resultado invernal, el inagotable esfuerzo de Rami y los suyos.

“Hacen muy bien estas cosas, más después de tanto trabajo y lucharla. Vamos por el buen camino hace tiempo, pero para demostrarlo necesitás resultados como los de hoy”, contó un emocionado Alza (atravesó momentos complicados con la salud de su madre), 3º en la final ganada por el campeón Luciano Vallejos.

“No fueron meses fáciles particularmente para mí, con todo lo que pasó con mi mamá. Pero por suerte está muy bien y lo hecho hoy (por ayer) obviamente que se lo dedico a ella”, agregó.

Mejor tiempo en series, victoria en semifinales y podio en la final, una actuación casi perfecta para Alza, quien ayer se anotó su tercer podio en la categoría; todos conseguidos en certámenes invernales.

“Es una inyección anímica muy grande para todos. En las primeras dos fechas intentamos probar cosas nuevas pero el auto no anduvo, así que volvimos todo para atrás, como estaba en el verano, y se comportó de maravillas. Tanto Matías (Salaberry) como Patricio (Venturino) hacen un gran trabajo en el auto”, expresó, en alusión a su chasista y motorista, respectivamente.

--¿Estabas para ganar?

--Creo que sí, pero en la previa a la final estaba un poco nervioso. Siendo soy sincero, realmente quería conseguir un resultado así y eso me tenía algo tenso. De hecho, en las primeras largadas salí muy bien, pero me pasé de largo en la curva. Para la última largada me calmé, dejé de pensar en eso, y traté de no equivocarme y completar las vueltas.

--¿Cuánto vale este podio invernal?

--Para nosotros es muchísimo. Amén de un invierno y los puntos que puedas arrastrar para el verano, sirve mucho para el ánimo de todos los que trabajamos incansablemente. Tenemos el Nº22 pero pudimos pintar un número más bajo en el verano y estos resultados y rendimientos creemos que lo confirman.

“Seguiremos trabajando intensamente buscando más detalles para seguir puliendo y dar saltos competitivos. De los 12 años que llevo en la categoría, es mi mejor momento deportivo. Y eso es porque nunca antes estuve tan tranquilo a la hora de manejar”, cerró Alza, 8º en el certamen que comanda el campeón Vallejos.