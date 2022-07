Juana Viale hizo un vivo desde su cocina y un costoso detalle no pasó desapercibido

En el medio del posible regreso de Mirtha Legrand a eltrece, Juana Viale se animó esta semana a conducir un vivo de Instagram en el que cocinó una receta vegana para sus más de 1 millón de seguidores. Sin embargo, un detalle de los utensilios llamó la atención de algunos usuarios que la mandaron al frente con el precio.

La actriz comenzó un vivo desde su cuenta personal de Instagram que tituló “Cocinando conmigo y más”. Mientras tomaba mates, se puso hablar con su chat que le había sugerido cocinar una tarta o un faláfel, pero decidió hacer algo que estuviera “a la mano de todos”.

“Vamos a hacer una ensalada con un dip vegano porque estuve viendo todas las cosas que me dijeron y me mostraron”, introdujo la conductora de las últimas ediciones de Almorzando con Mirtha Legrand.

Juana Viale explicó cómo picar las verduras y cómo cocinarlas para obtener un plato variado. También, dio consejos sobre cómo agregarle color a la ensalada e invitó a sus seguidores a que se animen a nuevos sabores.

Juana Viale utilizando el pimentero rojo que llamó la atención de los seguidores.

En un momento del vivo, la nieta de Mirtha Legrand admitió que le hubiese gustado tener su propio restaurante vegetariano. “No estoy tarde, puede suceder todavía. No hay que dejar de soñar”, manifestó mientras rallaba la zanahoria. Aunque admitió que sería muy sacrificado: “No sé si podría”.

“Si están recién saliendo con alguien, se la dan para que coma y chapan a lo bestia”, sugirió la actriz entre risas mientras le agregaba cebolla morada al plato.

No obstante, un detalle no menor no se escapó de los ojos de sus seguidores. La actriz tomó de la mesada un pimentero rojo para condimentar los champiñones que puso en la sartén con un poco de aceite de coco. Se trata del pimentero Peugeot Molinillo Paris de 22 centímetros, cuyo valor ronda entre los 20 mil y 30 mil pesos.

El pimentero que utilizó Juana Viale para condimentar su "ensalada Ámbar".

Juana Viale llamó a su creación “Ámbar”, como su hija mayor. A la ensalada le agregó pimientos de todos los colores, lechuga, champiñones, palta, apio, brócoli al vapor, repollo, zanahoria rallada y cebolla morada.

Por último, la conductora cerró la transmisión en vivo, que llegó a más de 400 mil reproducciones, con un sorteo de una grifería para sus seguidores.

La publicación tuvo cientos de comentarios de usuarios que comparten su hábito alimenticio y muchos manifestaron su deseo de copiar esta receta. No es la primera vez que la actriz sube estos contenidos a sus redes sociales. En otras oportunidades publicó, por ejemplo, una picada vegetariana ideal para los que llevan hábitos saludables. (La Nación)