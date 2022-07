Sporting busca DT y algunos nombres suenan fuerte, pero el de Tuya, dicen, hace más ruido

“Técnico que debuta gana”, dice una popular frase futbolera, aunque hay veces que el momento anímico y deportivo de un determinado equipo no es el ideal para que ese entrenador, en su primer partido al frente del plantel, consiga un resultado positivo.

Es el caso de Sporting, que el domingo fue dirigido interinamente por un ídolo del club, Federico Hernán Nieto, con derrota 0-2 ante los pibes de Olimpo en el Enrique Mendizábal de Punta Alta.

“Fue debut y despedida; ya avisé que no voy a seguir, que vuelvo a las juveniles”, deslizó la “Chicha”, quien ayer a la tarde estuvo acompañado por Roberto Gauna como ayudante de campo y Nicolás Vega de preparador físico.

El jueves de la semana pasada, la dirigencia cesanteó a Jorge Montesino como orientador del conjunto principal, y desde ese mismo día tiró redes para conseguirle reemplazante, aunque la elección no es nada sencilla por la presión de ciertos allegados a la institución que pretenden que Fabián Tuya, hoy DT de Tiro Federal (ganador del Apertura liguista), vuelva a dirigir al “Negro” (estuvo en 2011 y ese año ganó los tres clásicos frente a Rosario).

Por lo que pudimos averiguar, el actual orientador aurivioleta iba a mantener una reunión con algunos dirigentes de Sporting, para escucharlos, aunque su intención, al menos por estas horas, es continuar donde está. Pero...

En carpeta figuran cuatro nombres de técnicos “desocupados”, y desde la CD ya habrían mantenido conversaciones, informales, con dos de ellos: Walter Carrio y Fabián Ehulech. ¿Habrá arreglo?

¿Se fue sin saber por qué?

El jueves a la nochesita, una vez concluída la práctica, la dirigencia de Sporting le comunicó a Jorge Montesino que no iba a seguir al frente del elenco de Primera división.

“Cuando me lo dijeron me sorprendió, porque ese mismo día, a las dos de la tarde, nos habíamos reunido por otro tema y estaba todo más que bien”, le aseguró a este medio el DT comodorense, quien a su vez agregó: “no me echaron por malos resultados o porque mi trabajo no estuvo a la altura de las circunstancias, que eso quede claro”.

Montesino había asumido el 10 de noviembre del año pasado, perdió la final del playoffs ante Liniers y no pudo superar la primera etapa del Regional Amateur.

Ya en esta temporada, en el Apertura 2022 culminó segundo en el tramo regular y quedó al margen en el primer cruce de semifinales contra Huracán.

“Se habló mucho de la salida de Pablo Díaz como entrenador de la Reserva, que había sido por pedido mío, pero nada que ver, y se lo aclaré a él cuando nos juntamos ya con la decisión tomada. Ahí se enteró que era otra determinación de la dirigencia”, sostuvo Montesino.

--¿Qué explicación le dieron en Sporting para cesantearlo de su cargo?

--Me argumentaron que era para descomprimir una situación que ellos veían que los podía perjudicar a futuro, algo que no entendí y que no voy a entender por más que me lo expliquen mil veces. Como la decisión estaba tomada no quise más detalles, les agradecí por la posibilidad laboral que me habían dado y me fui muy tranquilo con mi conciencia.

“Entiendo que si no me tocaba estar más en Sporting es porque una oportunidad mejor me está esperando, y voy a ir en búsqueda de esa nueva aventura”, contó, reconociendo que su relación con el plantel era “excelente” y que las bajas de algunos refuerzos y las lesiones en la última parte de la etapa regular complicaron el panorama de sobremanera.

“Nunca percibí un malestar hacia mi proceso, y debe ser porque cumplimos los objetivos. En el último torneo fuimos protagonistas y clasificamos segundos más allá de haber quedado eliminados en el primer cruce. Aunque también hay que tener en cuenta una realidad: ese último partido no lo jugamos con el equipo que se armó para afrontar el certamen y ser competitivos. Lo mismo nos sucedió cuando quedamos eliminados con Huracán de Tres Arroyos en el Regional Amateur; en esa ocasión nos faltaron varios titulares, lo sentimos y perdimos un cotejo que tranquilamente podríamos haber ganado”.