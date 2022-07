El DT que fue cortado tras sufrir un infarto: "Me hubieran dado a mí todos los informes"

Pablo Laso, histórico entrenador de básquetbol del Real Madrid, habló por primera vez después de ser despedido, tras sufrir un infarto.

"Estoy bien, no tengo ninguna secuela, mi corazón está perfecto. Ha sido un 'infartito', como algún médico me ha dicho", explicó.

Los motivos de su salida.

"Creo que en el comunicado que sacaron dijeron que era por razones médicas únicamente. A partir de ahí, son todo conjeturas. Según el comunicado, no hay más razones que las médicas. Yo puedo tener mi opinión, ver cómo actúa cada uno. Siempre he tenido la sensación de que he trabajado a tope para el equipo, hasta que me dicen que no sigo. No he notado nunca que duden de mí. Si me guío por lo que dice el comunicado, hablan de decisión médica", señaló, con un dejo de ironía.

Sí no pudo evitar exteriorizar su fastidio cuando se lo consultó por la forma en que se lo comunicaron,.

"No es agradable que mi familia se entere por la televisión de lo que me pasó... Es algo que no me ha gustado. Mi madre tuvo que llamar a mi mujer para ver qué pasaba, por ejemplo. No le doy mayor importancia. Los datos médicos son confidenciales como sabéis, y ya estoy explicando cómo estoy. Yo me veo bien", apuntó.

Y apuntó a los informes médicos, respecto de su salud, que tiene la institución.

"Si estaban tan preocupados por mí... Yo agradecería que me hubieran dado a mí todos los informes posibles. He tenido la suerte de que el cuerpo médico que me ha tratado, más las posteriores consultas, son de las que me fío. Yo estoy perfectamente. ¿Que el Madrid quiere prescindir de mí? Ahí no entro. Yo estoy tranquilo, porque la gente que me trató me ha transmitido que soy una persona bastante normal", se despachó.

El corte, definitivamente le impidió seguir soñando en el club donde llevaba 11 años.

"Soy entrenador de baloncesto. Desde luego, yo estaba muy ilusionado y más como terminó la temporada en que el año que viene iba a tener un gran equipo y hacer una gran temporada. A partir de ahí, que el Real Madrid quiera prescindir de mi lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cuánto es un ciclo? ¿Once años? ¿Cinco? Para mí pueden ser tres meses. No le doy mucha importancia. Lo que me entristece de alguna manera es que Pablo Laso no va a poder entrenar al Madrid la temporada que viene", dijo.