Primera femenino: se completó la fase regular y se definieron los cruces

Se disputó anoche la 21° y última fecha de la fase regular en el torneo local de primera división de básquetbol, en la rama femenina.

Por consiguiente, quedaron definidos los cruces de cuartos de final, que se jugarán al mejor de tres partidos desde el domingo que viene.

El Nacional completó la etapa invicta al superar en casa a Leandro N. Alem por 98 a 28.

Belén Tombesi fue la gran figura del duelo al anotar 34 puntos, bajar 8 rebotes, repartir 7 asistencias y recuperar 6 pelotas. Completó 44 de valoración. Mientras que Julia Guardiola, con 7 unidades, lideró el goleo visitante.

Además, Estudiantes derrotó a Puerto Comercial en el Casanova, por 65 a 28.

El albo, que repartió muy bien el goleo, contó con 13 unidades y 11 recobres de Josefina Brossard. En tanto, Cinthia Márquez colaboró con 9 tantos en el elenco visitante.

En el William Harding Green, Estrella le ganó a Pacífico por 55 a 48.

En el auriazul se destacó la tarea de Guillermina Rial (18) y de Ana Liz Carcas (12, 11 tableros y 7 asistencias); al tiempo que Milagros Morresi anotó 11 puntos en el verde.

Por último, 9 de Julio venció como visitante a Sportivo Bahiense por 60 a 47 y logró adueñarse de la cuarta colocación, por lo que tendrá ventaja de localía en el primer cruce.

Ileana Corvalán sumó 18 unidades en la visita, mientras que Rocío Hammerschmidt y Agustina Kenny apostaron 9 tantos cada una para el anfitrión.

Posiciones finales:

1º) El Nacional, 42 puntos (21-0)

2º) Estudiantes, 38 (17-4)

3°) Estrella, 35 (14-7)

4°) 9 de Julio, 31 (10-11)

5°) Sportivo, 31 (10-11)

6º) Comercial, 28 (7-14)

7º) Pacífico, 25 (4-17)

8º) Alem, 22 (1-20)

A continuación, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Es decir, los cruces serán El Nacional-Alem, Estudiantes-Pacífico, Estrella-Comercial y 9 de Julio-Sportivo.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.