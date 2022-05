“Sí, el clásico lo perdimos por mi culpa, pero me la banco y voy a seguir atajando”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“Me hago totalmente responsable de haber perdido ayer el clásico, soy el total responsable, no hay nadie más. Para los que dijeron y dicen que perdimos por mi culpa, sí, tienen TODA LA RAZON. Y TAMBIEN LES DIGO QUE TENGO BASTANTE HUEVOS, PERSONALIDAD Y BANCA PARA SEGUIR ATAJANDO. Vamos Globito de mi vida”.

Hace unas horas, la publicación de Ezequiel Alonso, arquero de Huracán, fue replicada con varios “me gusta” en Facebook por hinchas, simpatizantes y allegados al club del bulevar, que en la víspera cayó en el clásico whitense frente a Comercial después de 7 años.

“Ahora que me llamas aprovecho para ratificar lo que escribí hace un rato: “me siento responsable, por un error mío se perdió el partido. La pelota se me escapó de las manos y ese gol en contra, porque fue en contra (el árbitro se lo dio a Agustín Grippaudo, el que ejecutó el tiro libre), porque yo la metí, nos planchó, fue un yerro grosero que repercutió en el ánimo del equipo”, sostuvo, con todo el sentimiento de culpa, el 1 del “Globo”.

“Hubiese preferido tener ese error en otro contexto y no en un clásico, porque ese gol que me comí los agrandó a ellos, que pasaron a ganar y se aprovecharon de nuestro bajón. Fue un mal cálculo, nada más, y si me equivoco pongo la cara, por eso duermo tranquilo y doy las explicaciones que tengo que dar si es que alguien me las pide. Después de ese tanto es como que el partido se terminó para nosotros, y eso no nos puede suceder nunca más”, admitió “Agüita”.

—¿Por qué perdieron el clásico?

—Porque ganando 1-0 entramos dormidos al segundo tiempo y dejamos crecer al rival, que nos descontó rápido y nos dio vuelta el partido por un error del que menos se tiene que equivocar, que soy yo. Ellos, con la ventaja a favor, se metieron atrás, aguantaron sacando todo desde el fondo y nosotros no supimos como entrarle o como generarle peligro.

“No creo que el rival nos haya pasado por arriba con actitud, sí entraron al complemento con mucha determinación para ponerse en partido otra vez, algo que lograron en unos pocos minutos. Comercial fue puro empuje, no jugó mejor que nosotros, y se vio favorecido por un regalito inesperado. El clásico podría haber terminado en empate tranquilamente”.

—¿Existen problemas extrafutbolísticos que afectan al rendimiento del equipo dentro del campo de juego?. Lo escuché más de una vez, por eso te lo pregunto.

—Todo lo que se pueda decir es mentira. El plantel está muy bien acompañado por una Comisión Directiva que está siempre presente. El día a día es muy llevadero debido a una perfecta química entre plantel, dirigencia, cuerpo técnico y colaboradores. Tenemos un vestuario de lujo, ropa para entrenar y jugar y no nos hacen faltar nada.

“Marcelo (Osores, referente del Departamento de Fútbol de la entidad del bule) nos pregunta cómo estamos y qué necesitamos, y él sabe que el grupo se encuentra unido y tirando para adelante. Los máximos responsables de este mal momento deportivo somos los jugadores, no busquemos excusas, los que estamos desde hace mucho en Huracán sabemos que de Comisión Directiva para abajo está todo más que bien, pero los dirigentes no entran a la cancha a patear la pelotita”.

“Es feo y hasta inusual ver a Huracán en el último lugar de las posiciones, pero lo vamos a sacar adelante, hay material y muchas ganas. No hay que buscar mierda donde no hay, es fácil hablar y ensuciar cuando verdaderamente no sabés lo que pasa dentro de un vestuario o en la interna de una institución”, cerró el actual ídolo huracanense.