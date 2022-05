Video: las polémicas declaraciones de Canapino sobre el Toyota de Rossi en plena carrera

El tercer puesto obtenido ayer por Matías Rossi en la quinta fecha del año de Turismo Carretera, con disputa en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, naturalmente que no pasó desapercibido.

El trabajado podio del Misil de Del Viso, en la competencia que tuvo como vencedor al arrecifeño Santiago Mangoni (Chevy), se trató del mejor resultado del Toyota Camry en la especialidad, cuyo proyecto deportivo se inició recién este año.

No todos estuvieron contentos con el hecho en cuestión, que indefectiblemente pasó a la historia de la categoría por tratarse de una nueva terminal dentro de la competición.

Uno de los principales referentes del TC en la actualidad, y acérrimo rival de Rossi unas cuantas temporadas atrás, se quejó en plena competencia por el buen rendimiento del Camry, dando a entender que disponía de ciertas ventajas que las demás marcas no.

"Qué vergüenza, viene jugando, se viene divirtiendo. Un papelón lo que hicieron con ese auto", alcanzó a escucharse en la transmisión por TV, de parte de Agustín, en referencia a Matías, luego de perder la posición con el Camry.

Más tarde, una vez culminada la carrera, Canapino declaró: "¿Qué, lo sacaron por tele? Ya no quedan códigos. No lo tendrían que haber sacado, porque es una conversación mía con el equipo. Si se escuchó eso, lo lamento. Me dijeron que Rossi era el más rápido en pista y les expresé los motivos por los que era el más rápido".

Rossi, en tanto, no se quedó callado al notificarse de esos comentarios. Aunque, si bien chicaneó a Canapino, prefirió disfrutar del momento y festejar el tan esperado primer podio.

"Son cosas normales, el TC es así y Agustín es muy inteligente. Nosotros sabemos las cosas que decimos en la radio. Lo único que tengo para decirle es felicitarlo, porque viene de ganar dos carreras”, comenzó diciendo.

“Por haber ganado tiene el auto pesado y si quiere ganar todas las carreras con lastre es difícil. En mi caso, no tengo kilos. Si uno habla de igualdad de condiciones, un auto que es más liviano debería andar más rápido. Solo eso tengo que decir”, agregó.