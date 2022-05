Termina hoy la fase regular del torneo femenino, con dos puestos por definir

Cuatro partidos le pondrán fin hoy a la fase regular del torneo de primera división femenino en el básquetbol local, aunque apenas uno reviste real importancia.

Se trata de la 21° y última fecha y la bola irá al aire a las 19.30 en todos los casos.

El partido saliente se disputará en el Eladio Santos, entre Sportivo Bahiense y 9 de Julio, con arbitraje de Nicolás Larrasolo y Juan Agustín Matías.

El duelo entre sí en la temporada está 1-1, por lo que quien resulte vencedor hoy ocupará la cuarta colocación y gozará de ventaja de localía en el primer cruce. Mientras que el perdedor acabará quinto. Indefectiblemente, el choque de esta noche se repetirá en el inicio de los playoffs.

Además, en el Delfo y Pacífico Ciccioli se medirán El Nacional y Leandro N. Alem, siendo jueces Erik Larsen y Estefanía Zárate.

Mientras que Pacífico y Estrella jugarán en el William Harding Green con el contralor de Mariano Enrique y Ariel Di Marco.

Por último, el Osvaldo Casanova será el escenario del duelo entre Estudiantes y Puerto Comercial, impartiendo justicia Santiago López Hoyos y Alberto Arlenghi.

Posiciones:

1º) El Nacional, 40 puntos (20-0)

2º) Estudiantes, 36 (16-4)

3°) Estrella, 33 (13-7)

4°) Sportivo, 30 (10-10)

5°) 9 de Julio, 29 (9-11)

6º) Comercial, 27 (7-13)

7º) Pacífico, 24 (4-16)

8º) Alem, 21 (1-19)

Una vez finalizado el tramo, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Es decir, los cruces serán El Nacional-Alem, Estudiantes-Pacífico, Estrella-Comercial y el mencionado Sportivo-9 de Julio o 9 de Julio-Sportivo.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.