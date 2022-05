Agustín Pérez Meler: “En algún momento sabía que iba a terminar corriendo en Midget”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Llegó la hora para el menor de la dinastía, que tan promisorias pinceladas nos regaló en las últimas dos competencias de invitados organizadas por el Club Midgistas del Sur.

Indefectiblemente, en las venas de Agustín Pérez Meler circula combustible. El doble apellido lo indica, las dos ramas familiares predican el automovilismo como religión en sus respectivas vidas.

Con apenas 18 años, Agus, hijo de Mariano, dos veces campeón de Midget, ya cuenta con una considerable espalda de competencias, aunque no en el derrape controlado, donde ya se las ingenió para dar que hablar.

Agustín, también nieto de Omar Meler, transita por la vereda opuesta a la categoría regional por excelencia. Es allí donde proyecta y apuesta en grande, a través del Turismo Regional Clase 2, con la ilusión de algún día representar a la ciudad en algún autódromo nacional.

Pero, de ahora en más, su agenda deportiva también comprenderá el Midget, actividad que, tarde o temprano, ganaría lugar en su vida.

“Siempre me gustó el Midget. Desde bebé que estoy al lado de un auto y ahora que el abuelo me dio la posibilidad de correr, obviamente accedí. La idea es hacer las dos categorías, pero tratando de disfrutar esta nueva aventura más en familia”, confesó.

“Sabía que en algún momento iba a terminar corriendo--agregó--. A taller que voy, ya sea el de mi abuelo o el de mi papá, hay un Midget. Pero lo tomaré como un pasatiempos, haciéndolo sin presión y con la idea de pasarla bien”.

La inesperada pero gratificante propuesta del abuelo Omar surgió a raíz del parate de su primo, Matías Lastra Meler, gran animador de los últimos campeonatos de verano, quien decidió colgar el casco temporalmente.

“El abuelo quería que corriéramos los dos juntos, pero Mati tomó otro camino. Igual, conociéndolo, capaz que se embala a último momento y aparece. Pero ahora hará un parate y seguiré yo representando a la familia. Obvio que me encantaría compartir pista con él o mi papá, sería algo muy lindo”, aseguró Agus.

Con o sin presión, el pública seguramente observará sus primeros destellos en el óvalo aldense con particular atención, respondiendo a las facilidades conductivas mostradas en sus dos experiencias previas.

—¿Sos consciente de la gran impresión que dejaste en tus dos carreras?

—Sí, creo que todos nos sorprendimos por el andar que tuve. Pero no voy a volverme loco en querer ganar al lado de tanta gente con experiencia. Fueron carreras de invitados, nada que ver a un campeonato oficial. Pero sí quiero aprender y poder mejorar fecha a fecha.

“La verdad es que, hasta ahora, no me costó mucho adaptarme al manejo del auto. Pero tengo muchísimo por aprender y mejorar, y creo que mientras eso vaya dándose vamos a ir puliendo el auto a mi gusto y estilo. Al venir del asfalto por ahí tengo otra forma de manejar que Mati. Eso, si bien me facilitó mucho, hará que tengamos que cambiar algunas cosas para que pueda sentirme más cómodo girando.”, confesó.

—¿La idea es hacer también el verano?

—Sí, obvio. Habrá una o dos carreras me van a coincidir el Midget y el cierre del campeonato zonal, y ahí habrá que ver cómo se da todo, dónde se corre y demás. En base a eso se decidirá qué hacer.

“La prioridad es el Turismo Regional (NdR: afronta, con muy buen suceso, su segunda temporada a bordo de un VW Gol), esto lo haremos como hobbie. Aunque obviamente estando arriba, en algún punto uno va a querer ganar”, remarcó.

¿Y papá?

Todavía no hay retiro de papá Mariano. Al menos así lo dejaron por sentado tanto Agustín como el propio Caballero Rojo, quien reconoce la intención de retomar el derrape (se ausentó el pasado estival) y disputar, con las mejores armas posibles, su último campeonato.

“Por ahora está en veremos. Tiene todo listo para armar el auto y correr, pero al hacerse cargo de mi Turismo Regional prácticamente se le hace imposible hacer las dos cosas a la vez. De cerrar algunas publicidades que quieren ayudarlo no descarta volver pronto”, explicó Agus.

“La posibilidad está, faltaría el Ok. Estas semanas son claves para definirlo, pero yo lo veo con muchas ganas. Antes del último estival dijo que no iba a ir a ver ninguna carrera y terminó yendo a todas (risas)”, agregó.