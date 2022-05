La penúltima fecha del torneo superior femenino irá desdoblada, desde hoy

Con tres partidos dará inicio esta noche la 20° y penúltima fecha del torneo local de básquetbol de primera división en la rama femenina.

La misma se disputa entresemana debido a que el último domingo fue 1° de mayo y las autoridades decidieron que no haya actividad.

En ese sentido, hoy se medirán Leandro N. Alem-Estudiantes, Pacífico-Comercial y 9 de Julio-El Nacional.

Los dos primeros partidos darán inicio a las 20.45; mientras que en el Néstor Damiani, la bola irá al aire a las 21.

En el Lacunza impartirá justicia Lucas Andrés y Ludmila Munz.

En tanto, Ariel Di Marco y Joaquín Irrazábal serán los jueces del duelo a disputarse en el William Harding Green.

Por último, en 9 de Julio y Charlone dirigirán Juan Jaramillo y Mauro Guallan.

La fecha se completará mañana con el partido entre Estrella y Sportivo Bahiense.

Dicho compromiso irá en el Luis Álvarez, desde las 21 y bajo el contralor de Mariano Enrique y Yamila Nicoletta.

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 38 puntos (19-0)

2º) Estudiantes, 34 (15-4)

3°) Estrella, 31 (12-7)

4°) Sportivo, 29 (10-9)

5°) 9 de Julio, 28 (9-10)

6º) Comercial, 26 (7-12)

7º) Pacífico, 22 (3-16)

8º) Alem, 20 (1-18)

La última fecha de la fase regular tendrá los siguientes partidos: El Nacional-L. N. Alem, Sportivo-9 de Julio, Pacífico-Estrella y Estudiantes-Comercial.

Una vez finalizado el tramo, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.