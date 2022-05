Doctor Strange 2 llega a los cines: todo lo que hay que saber

La película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness es pura expectativa. Tras dejar la vara alta con Spider-Man: No Way Home (cinta en la que aparece Stephen Strange), Marvel Studios está próximo a lanzar la segunda entrega del superhéroe que seguirá indagando en el Multiverso.

“El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”, adelanta su sinopsis.

La trama continúa luego de los eventos sucedidos en la tercera entrega de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, en la cual Peter Parker acude a Strange para lanzar un hechizo que haga olvidar a todos su identidad revelada, pero éste no sale como lo esperan y terminan abriéndole la puerta al multiverso, el cual destroza su realidad por completo.

Es por eso que, para poder remediarlo, Stephen viola la ley natural. Pero esto le trae consecuencias a futuro, las cuales se podrán ver en esta nueva entrega. Ahora, deberá afrontarlo de una manera nunca antes vista.

Sam Raimi, el encargado de la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire, es quien dirige esta película. En el reparto se encuentran Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams, entre otros.

Funciones inclusivas

Además, el preestreno de la cinta de Marvel contará con subtítulos descriptivos con el fin de incluir a personas con discapacidad auditiva. Esta iniciativa forma parte del compromiso de The Walt Disney Company Latin America de ofrecer propuestas más inclusivas, para que toda su audiencia pueda participar de la experiencia cinematográfica.

Estas funciones son ofrecidas por las cadenas Cinemark-Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter y Atlas.

La película llega hoy a los cines este en su preestreno, y mañana para su estreno. (NA)