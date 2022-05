Se filtraron más mensajes entre Villa y la denunciante: "No vayas a hacer nada raro, mi vida"

Una nueva polémica surge en el caso del jugador de Boca Sebastián Villa, ya que se conocieron mensajes privados de la joven que lo denunció por violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio, en los cuales el delantero intenta convencerla de que no hable.

Desde que se presentó la denuncia en los Tribunales de Lomas de Zamora, el futbolista reiteró su inocencia frente a los abogados del club y recibió el apoyo de la institución de La Ribera, pero nuevamente se filtró mensajes del chat entre el colombiano y la damnificada, que comprometen al futbolista, quien ya quedó formalmente imputado en la causa por violación.

Entre los mensajes filtrados que mantuvo Villa con la mujer, él intenta convencerla de que no hable, mientras ella le manifiesta que le tiene miedo y se da el siguiente cruce de WhatsApp:

—R: Te tengo miedo. No quiero.

—Villa: Deme la dirección mi reina.

—R: Ya tomé una decisión.

—Villa: Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mí depende mi familia, mi mamá, todos. Veámonos.

—R: Ya lo sé. Yo te he cuidado siempre.

—Villa: Hablemos. Por eso.

—R: Pero no merecía esto.

—Sebastián Villa: Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro, mi vida. Que tú sabes que no puedo dar que hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día.

La primera filtración

El delantero que ya fue imputado de forma oficial por el presunto hecho que tuvo lugar el 26 de junio de 2021 en su casa en Canning, partido de Esteban Echeverría, ya quedó expuesto en una primera filtración de mensajes.

En la misma, Villa mantiene y la denunciante mantiene un chat al día siguiente del supuesto abuso sexual e intento de homicidio, en el cual la mujer le dice que tiene su cuerpo lleno de moretones que le adjudica a la violencia que Villa habría ejercido sobre ella, se da el siguiente cruce vía WhatsApp:

—Villa: ¿Y con qué?

—R: ¿No te acordás?

—Villa: ¿En la nalga? Tomé mucho ayer.

—R: Te dije que me estabas lastimando.

—Villa: Discúlpame.

En una segunda captura de los mensajes de Sebastián Villa con su denunciante se alcanza a ver que ella le reprocha su accionar y ocurre el siguiente intercambio:

—Villa: ¿En serio? Qué pena.

—R: Me duele todo el cuerpo. (NA y La Nueva.)

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463