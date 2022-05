El 9 que trajo Huracán ya “mojó”, pero va por más: “Sería lindo convertir en el clásico”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“¿Somos locales o visitantes en el clásico?, ¿la cancha de ellos está muy lejos de acá?”, preguntó Cristian Julián Vivas en zona de vestuarios después del merecido 2-1 de Huracán sobre Liniers, por la fecha 7 del torneo Superior liguista, y mientras recibía los saludos de los que iban dejando el estadio Bruno Lentini, en el bulevar.

El 9 del “Globito”, potente y de buenos movimientos, marcó el segundo tanto para el triunfo de su equipo y, antes de referirse al clásico del próximo domingo frente a Comercial, se presentó en sociedad...

“Nací en Lómas de Zamora hace 27 años y me formé futbolísticamente en Los Andes, donde debuté en Primera en 2015. Después tuve un paso por UAI Urquiza (temporada 2018-2019, 5 partidos, sin goles) y el último equipo, antes de venir acá, fue Argentino de Quilmes (2019-2012, con 6 tantos en 30 cotejos), que milita en la Primera B Metropolitana”, anunció el centrodelantero, quien pudo “mojar” en su segundo encuentro oficial en la A de la Liga del Sur.

“Haber convertido me dio la posibilidad de sacarme un gran peso de encima; el gol me motiva para seguir acoplándome a un torneo con mucho nivel y donde te hacen sentir el rigor”, admitió al tiempo de reconocer: “estoy en un gran club y en una Liga muy comptitiva”.

El segundo gol del “Cangrejo” fue protestado por los jugadores de Liniers, por una posible posición adelantada de Vivas cuando recibió un centro de Tomás Zanazzi, pero el 9 convirtió habilitado porque el 15 albinegro (Enzo Chamorro) se quedó enganchado (bien el asistente Nº 2, Ezequiel Pérez) en el segundo palo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“La verdad, no vi si estaba adelantado, solo miré la pelota para definir de la mejor manera. Después salí a festejar y a otra cosa...”, adelantó con una sonrisa de oreja a oreja.

—¿Por qué elegiste venir a Huracán?

—Por distintos motivos, pero sobre todo porque no tenía continuidad en Argentino de Quilmes, donde quedé libre pero con el pase en mi poder. En ese momento me llamó el técnico de Huracán (Federico Gómez Peña), me interesó la propuesta y acepté viajar pese a que no conocía nada. La única referencia que tenía era Olimpo, que había estado tanto tiempo en Primera, pero después me dejé llevar por consejos y la buena predisposición de esta gente que no me mintió en nada.

“Me soprendió el nivel y el grado de competencia del torneo local”, indicó Cristian, quien desde hace un tiempo no tiene representante.

—Bueno, te informo: el clásico de White va en el estadio de Comecial.

—Ahhh... Sí, sí, me dijeron los chicos. En el vestuario cantamos que ese partido no se puede perder, así que imaginate lo manija que estoy. Es el duelo de esta ciudad (localidad) y ya me adelantaron que, en la semana previa, la rivalidad se vive en todos lados, en el almacen, en la estación de servicio, en la calle... Estoy tranquilo, pero hace rato que no juego un partido con tanta adrenalina.