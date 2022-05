Barrow, la extraña ciudad que no tuvo día y ahora no tendrá noche

Un asentamiento de Alaska llamado Barrow, también conocido como Utqiaġvik, volvió a ver la luz del sol luego de 167 días.

Después de haber vivido en la oscuridad total, sus 4.500 habitantes convivirán con sol pleno durante 83 días, según afirmó el metorólogo Ed Piotrowski.

In case you missed it, yesterday the sun rose in Utqiagvik (formerly Barrow), Alaska and won't set for 83 days. It's why they call it the Land of the Midnight Sun. pic.twitter.com/7vl6Xxi6sJ