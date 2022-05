Escuela bahiense busca padrinos para una salida especial: hay niños que nunca fueron al cine

Anahí González Pau

agonzalez@lanueva.com

-«Este pueblo está maldito. ¡Vete! Vete y no vuelvas nunca.

Y si algún día te da la nostalgia y regresas, no me busques.

No toques a mi puerta porque no te abriré. Busca algo que te guste,

y hagas lo que hagas, ámalo; como amabas la cabina del Cinema Paradiso cuando eras niño».

Alfredo (Philippe Noiret), Cinema Paradiso.

Siempre cuesta, duele, imaginar la vida de un niño sin cine, sin amor; sin arte. Y más aún después de Cinema Paradiso, uno de los clásicos del cine italiano, de la mano de Giuseppe Tornatore; es impensable.

Totó, aquel niño travieso de la postguerra italiana que demostró junto a su incondicional Alfredo que la diferencia de edad no es un obstáculo para el encuentro de las almas, emerge como una eterna inspiración y como un faro.

Convencidas de la importancia de acercar a los niños y niñas al arte, docentes de la EP Nº55, se pusieron al frente de una iniciativa que busca que las alumnas y alumnos de 1º, 2º y 3º año de los turnos mañana y tarde de la institución tengan la oportunidad de participar de una salida al cine.

La docente Marina Negrín explicó que esta propuesta es parte de un proyecto pedagógico institucional del cual participa toda la institución e involucra a 150 alumnos.

El objetivo es que puedan disfrutar del arte cinematográfico a través de actividades que se vienen llevando a cabo desde febrero y que culminarían con una salida al cine programada para setiembre.

“Necesitamos el aporte de la comunidad en general porque nuestra comunidad educativa, las familias que la componen, no tienen los recursos pertinentes para afrontar el valor de la entrada y el traslado”, comentó.

“En este momento recurrimos a la idea de un padrinazgo que puede ser total o parcial del monto de que cada uno necesita para poder participar”, señaló.

Cada alumno/a debe abonar 500 pesos, que se destinarán a la entrada y al transporte en colectivo.

Quienes deseen colaborar con esta propuesta pueden acercarse a la EPNº55, en calle Avellaneda 1731, o hacer efectiva su donación a través de Mercado Pago, al alias cine.ep.55

Las docentes que impulsan la iniciativa son: Lorena Kopp, Vanesa Hailandt, Patricia Ríos, Karina González y Cintia Vergara. La directora de la EPNº55 es Viviana Re.