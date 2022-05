Gómez Alcorta le respondió a Milei: "Me parece muy ridículo cerrar un ministerio por tener pene"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, salió hoy al cruce del diputado nacional Javier Milei y dijo que le parece "ridículo" proponer cerrar una cartera por "tener pene".

La respuesta de la funcionaria nacional fue direccionada a la frase que lanzó Milei días atrás en la Feria del Libro, cuando dijo que si llega al Poder Ejecutivo cerrará el Ministerio de Mujeres.

"Ya saben que, si gano, le doy pista al Ministerio de la Mujer", subrayó el legislador nacional, y agregó: "No voy a estar pidiendo perdón por tener pene; no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes".

Al respecto, Gómez Alcorta expresó: "Me parece muy ridículo cerrar un ministerio por tener pene".

En declaraciones radiales, la ministra del presidente Alberto Fernández fue consultada sobre si consideraba posible que fuera a cerrar el Ministerio si en 2023 cambia el signo político al frente de la Casa Rosada.

"No creo que vaya a suceder eso (cerrarlo), solo está bien para el marketing político y está relacionado con una cuestión ideológica. Hay otros que pensarán que no hay que invertir en políticas de igualdad o para reducir las violencias de género", evaluó.

A su entender, es "difícil" discutir con una persona como Milei, que pertenece a "una derecha zombi y terraplanista".

"Yo tengo posiciones muy firmes, pero no tengo problema de debatir y de discutir cada cosa. Pero cómo hacés para discutir o debatir si enfrente tenés una derecha zombi, terraplanista, que te niega el cambio climático, que te dice que no te vacunes y que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer porque tiene pene. No hay modo", se quejó Gómez Alcorta.

Y agregó: "El motivo que argumentan para cerrarlo es que no bajaron la violencia contra la mujer ni los femicidios. ¿Entonces hay que cerrar el Ministerio de Seguridad porque hay delincuentes? ¿El de Salud porque la gente se sigue enfermando? ¿El de Trabajo porque hay desempleo? ¿O el de Desarrollo Social porque sigue habiendo pobres? Es un discurso infantil que solo tira consignas". (NA)