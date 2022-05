Separación de residuos – cronograma de recolección diferenciada

La separación de residuos es una de las tantas acciones recomendables que podemos realizar para cuidar el medio ambiente, los recursos y generar cambios sostenibles en el tiempo.

En diversos barrios se implementa el programa de recolección diferenciada, donde en diferentes días y horarios se recogen solo los residuos secos.

Cronograma de recolección de residuos secos/reciclables:

Turno mañana (de 6 a 14 hs):

-Lunes y jueves: micro centro, Av Alem

-Martes: Centro/oeste, Almafuerte, Pedro Pico

-Miércoles: Kilómetro 5, Pacífico, sector Hospital Municipal

-Viernes: Santa Margarita, San Roque, San Cayetano, Universitario

-Sábado: Comahue, Napostá, Centro Norte

Turno tarde (de 14 a 20 hs):

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-Lunes: Paihuén, San Carlos, Villa Belgrano

-Martes: Patagonia

-Miércoles: Los Chañares, Don Ramiro, Villa Bordeu

-Jueves: Palihue, Palos Verdes, Altos de Palihue, Altos de la Bahía, Patagonia Chico

-Viernes: Molina Campos, Millamapu, Espora

-Sábado: Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros

Recolección en contenedores gastronómicos: lunes y jueves en el turno mañana, y sábados durante la tarde. Los días y horarios quedarán supeditados a la cantidad solicitada y volumen que se vaya produciendo.

Además, en diferentes espacios de la ciudad se encuentran los puntos de acopio para estos residuos:

-Arcada del parque de Mayo

-Centro: Pringles 390

-Las Villas: Láinez y Necochea

-Noroeste: Pacífico 210

-Norte: Vieytes 2800

-Villa Harding Green: Pilcaniyén 4000

-Villa Rosas: Sáenz Peña 2103

-Ing White: Avenente 3767

-Estacionamiento Bahía Blanca Plaza Shopping: Sarmiento 2153

¿Qué va en la bolsa de secos?

-Papel y cartón limpios y secos.

-Plásticos de todo tipo (botellas, envoltorios, sachets, contenedores de yogur, untables, envolturas de golosinas, paquetes de fideos, arroz, etc).

-Tetrabrick.

-Nylón.

-Telgopor.

-Metales como latas, desodorantes, etc.

-Vidrio (sólo si están debidamente envueltos para que no lastimen a los recolectores).

¿Qué no va en la bolsa?

-Residuos orgánicos (se pueden depositar en las composteras comunitarias, consultá dónde se encuentran en http://noticias.bahia.gob.ar/2022/05/06/composteras-comunitarias-son-13-en-diferentes-sectores/)

-Servilletas sucias.

-Residuos de baño, toallitas, tampones o papel usado.

-Residuos electrónicos.

-Residuos voluminosos (materiales de grandes tamaños) en el caso de ramas de poda de hasta 1 metro cuadrado se deberá llamar a la delegación, de lo contrario deberá contratar un contenedor.

-Pilas (se pueden disponerse en cualquier sucursal de la Cooperativa Obrera)