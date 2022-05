“Es un sinvergüenzas": el descargo del padre de Solange Musse ante la multa que pagará Alberto

A casi dos años de la muerte de Solange Musse, la joven que padecía cáncer y no pudo ver a su familia antes de morir debido a las restricciones impuestas por el Gobierno frente a la pandemia de COVID-19, su padre Pablo reapareció y cuestionó duramente la multa que pagará Alberto Fernández.

En el momento en que se conoció que la Justicia aceptará la oferta de $ 1,6 millones de Alberto Fernández para cerrar la causa por la escandalosa fiesta que se celebró en la Quinta de Olivos en pleno aislamiento del 2020, Musse reaccionó con duras palabras.

"Es un sinvergüenza. Que vaya a juicio y lo que corresponda por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente, no es una persona común”, dijo.

El padre de Solange apuntó también contra el Poder Judicial. “Quisiera ponerles el video de mi hija y que vean el video de la gente que estaba en Formosa y otros afuera de San Luis".

Y volvió a cuestionar al actual mandatario. "En principio, rompió la cuarentena el mismo que hizo el DNU y lo desmintió, hasta cuando era imposible con las imágenes. Acá la justicia no tiene que ser igual para todos, es el Presidente de la Nación, es el que dictó el DNU, es el que rompió ese DNU, encima mintió sobre esto. Y que nos venga a comprar... Lamentablemente la justicia es eso, con un poco de plata lo arreglás”, dijo indignado en diálogo con Radio Rivadavia.

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, aceptó la donación propuesta por el Presidente. De esta manera, solo queda que el juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo para que el actual presidente pueda ser sobreseído.

Pablo comparó la lentitud del avance de la causa por su hija, con la velocidad de la que se abrió por la fiesta durante la cuarentena estricta: “Nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada, y no sabemos si va a pasar, porque es ir contra el Estado”.

La cifra que pagará Alberto Fernández se calculó a partir de un informe del Ministerio de Salud de la Nación acerca de el costo de los respiradores contra el COVID-19, debido a que el Código Penal no prevé ningún parámetro. De esta manera, el dinero se destinaría a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.

Según el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, la donación es una “reparación económica”, lo que evitaría que se realicen investigaciones en torno a la violación de las restricciones de circulación, firmadas por el actual presidente.

A pesar de todo esto, Pablo Musse no comprende la decisión que se tomó: “Tendrían que ver el pedido de Solange, que me necesitaba por el estado en el que estaba. Tendrían que ver todo y decir ‘esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo o que violé la cuarentena para ir a laburar’. Tendría que ir a juicio, pedir disculpas y que nunca más ocupe un cargo público”.

“Acá desgraciadamente no va a pasar nada; no pasó nada con Cristina, ni con Menem, nunca va a pasar nada en la Justicia Argentina”, concluyó desesperanzado.