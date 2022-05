La emoción de la bahiense Vero Lozano, tras ganar su Martín Fierro

Los últimos meses fueron atípicos para Vero Lozano. En febrero pasado, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia y amigos, protagonizó un accidente que puso en peligro su vida y le provocó graves facturas en sus dos pies.

Una operación delicada, largas semanas de reposo y un intenso tratamiento de rehabilitación lograron que volviera a ponerse de pie, algo que en algún momento llegó a ser inimaginable. Y en medio de esta proceso tan emotivo, la conductora fue reconocida con un Martín Fierro al Mejor Magazine.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Estoy muy emocionada, re contenta", manifestó entre lágrimas, acompañada por el equipo de Cortá por Lozano.

"La verdad es que han sido mi cielo. Cuando me caí, vi el cielo y dije: 'Hay vida'. Siempre han sido mi cielo la gente de Telefe, de Kuarzo, de Paramount... Hace seis años que hacemos este programa hermoso, en pandemia pusimos lo mejor día a día, sin saber lo que iba a pasar en el país. Realmente soy muy pero muy feliz", agregó.

Además, destacó a las autoridades del canal, que le permitieron volver a estar en pantalla aún cuando no podía moverse. "Agradezco que me hayan dejado volver a trabajar tan rápido, porque la discapacidad es un mundo nuevo para mí, y por suerte me están ayudando a salir, es momentáneo. El trabajo dignifica y sobre todo cuando se da en una situación compleja", subrayó. (NA)