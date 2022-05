Ladrones robaron una costosa moto en la zona céntrica

Ladrones sustrajeron en la zona céntrica una moto valuada en un millón de pesos.

El hecho se produjo en Güemes al 400, donde delincuentes robaron en las últimas horas un rodado marca Bajaj Dominar 400cc., dominio A149SHU, de color negro y verde.

"Había venido a Bahía para hacer el service de la moto, hice algunas cosas y después fui a ver a un amigo. Luego de algunas horas bajamos del departamento y ya nota estaba", dijo Mauro Peñalva en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El damnificado, quien es oriundo de Coronel Dorrego, agregó que "estuve muchas veces y no había pasado nada. Nunca sospeche que pudiera suceder algo así. Es una moto que pesa unos 200 kilos y tenía el volante trabado. No se cómo la llevaron. estamos viendo si en las cámaras se puede ver algo".

Describió que el vehículo robado "tiene parabrisas, defensas y soporte trasero para valija. Es una moto que no pasa desapercibidas, en Bahía no he visto muchas, no más de dos".

Peñalva mencionó que publicaron la sustracción del rodado en las redes sociales, con la esperanza de obtener información que permita hallarlo.

De la misma forma, indicó que por estas horas la policía está buscando fillmaciones de cámaras de seguridad del sector que permitan establecer cómo se produjo el robo.