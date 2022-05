Eliminado de Roma y preocupado por su salud: "No se puede vivir con tanto dolor", confesó Nadal

Segunda derrota consecutiva temprana para el español Rafael Nadal. Esta vez fue en el Masters 1000 de Roma (Italia), sobre su tan amado polvo de ladrillo, certamen que lo vio triunfar y brillar en diez ediciones.

Su regreso a las canchas, tras la fisura intercostal sufrida hace varias semanas, está siendo por demás cuesta arriba. Una nueva muestra de ello fue lo ocurrido hoy en el Foro Itálico, tras quedar eliminado en los octavos de final.

Pero no tanto por el resultado final y la caída ante el joven canadiense Denis Shapovalov, 16º del mundo, por 6-1, 5-7 y 2-6, en más de dos horas y medio de partido; sino por las permanentes dolencias físicas que, como expresó luego en conferencia de prensa, son constantes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. Me cuesta aceptarlo, pero el dolor de hoy fue una locura", lanzó Nadal, Nº3 del ranking mundial y máximo ganador de torneos Grand Slam de la historia del tenis moderno.

Montreal 🤝 Rome@denis_shapo outlasts Nadal in three sets to reach the quarter-finals at #IBI22 pic.twitter.com/TJjCrHHyUB — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2022

"No se puede vivir continuamente con dolor, ya no por tenis, sino por vida. Juego para ser feliz y el dolor me quita la felicidad", agregó Rafa, poniendo cierto manto de duda su llegada a París, en busca de una nueva consagración en Roland Garros.

Esta vez no fue su costilla, sino evidentes dolores en su pie izquierdo; Rafa padece desde hace tiempo el síndrome de Müller-Weiss, una lesión crónica con la que convive a diario pero que, como está a la vista, todavía le permite competir en el más alto nivel.

Pero lo dicho hoy, y teniendo en cuenta que lleva a rastras una sufrida y larga carrera deportiva marcada por lesiones, muestra una preocupación casi sin precedentes en el mayorquín de 35 años.

En contrapartida, su máximo rival en la actualidad dentro del circuito, el serbio Novak Djokovic, Nº1 del mundo, venció previamente al suizo Stan Wawrinka, por un doble 6-2, y alcanzó los cuartos de final, donde lo espera el canadiense Felix Auger-Aliassime (9º).