Ampugnani completó su segunda aventura en suelo polaco con otra gran actuación

Otra buena actuación completó hoy el joven pampeano Eber Ampugnani en suelo europeo, en su segunda participación junto al Unia Tarnow de Polonia, equipo de la segunda división.

Tal como ocurrió ayer, Eber, formó parte de una nueva programación, en este caso la sexta fecha, del campeonato junior por equipos, resultando el segundo mejor piloto del team y completando la planilla con 9 puntos, misma puntuación completada en la víspera.

A pesar de comenzar la jornada con el pie izquierdo, producto de una caída en la tercera serie, Ampugnani se recuperó y logró sumar unidades en sus cinco restantes turnos de carrera, tras cosechar un primer puesto, dos segundos y dos terceros.

En esta ocasión, el triunfo correspondió a Motor Lublin con 36 puntos, seguido de Unia Tarnow, el equipo del piloto argentino, con 27 unidades.

La agenda del piloto pampeano, de momento, no comprende más competencias en el radar, aunque no se descarta alguna carrera individual en otro país. Ello no solo dependerá del avance en las negociaciones, sino de poder adquirir una moto propia.

Sea como fuere, en menos de una semana, Ampugnani, acompañado estos días por el daireauxense Facundo Albín (radicado en Polonia) y el búlgaro Milen Manev (viejo conocido en nuestra ciudad), habrá completado tres experiencias europeas de lujo.

Especialmente, lo hecho el sábado en Krsko, Eslovenia, cuando se lució en la carrera clasificatoria rumbo al Mundial U21, sumando 9 puntos y acreditándose un lugar como piloto reserva.