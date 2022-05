Ataque de furia: harto de que estacionen en su garaje, le chocó la camioneta

Como si fuera un episodio de la película "Relatos Salvajes", un vecino de la ciudad de Resistencia se cansó de que estacionaran reiteradas veces en la puerta de su garaje y reaccionó violentamente, chocando varias veces una camioneta que no le permitía salir.

El suceso fue filmado por un testigo que notó la violenta situación y el video se hizo viral. En apenas unas horas superó las 23.000 reproducciones y gran cantidad de comentarios.

En el se puede observar al conductor de una camioneta Renault Oroch roja chocando varias veces a una Chevrolet Tracker blanca para así poder moverla del lugar.

La situación tuvo lugar en avenida 25 de Mayo, entre calles Remedios de Escalada y Liniers y fue filmada por un vecino que se encontraba en el lugar y que posteriormente publicó en su red social de Twitter @mauriciocanod_..

Una vez que se hizo presente el conductor de la camioneta blanca, el hombre bajó y comenzó a golpear el capot del vehículo, ocasionándole algunos daños. Luego le recriminó: "Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa".

Este episodio no es un hecho aislado. Otros sucesos violentos han tenido lugar en este último tiempo.

Hace poco más de un mes un joven de 27 años fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras sufrir un ataque de furia en un taller mecánico de Villa Tesei donde destrozó al menos siete autos con una llave inglesa.

Asimismo, en la ciudad de Rosario, una mujer explotó en un ataque de ira y comenzó a arrojar piedras a un colectivo debido a su demora.