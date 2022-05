Schwartzman y Baez tuvieron mucho trabajo para superar el debut en Roma

Mucho trabajo tuvieron hoy los argentinos Diego Schwartzman y Sebastián Baez para superar el debut y avanzar a la siguiente instancia en el Masters 1000 de Roma (Italia), con disputa en polvo de ladrillo, último preparatorio hacia Roland Garros.

Peque, 15º del planeta, despertó a tiempo y pudo sobreponerse al serbio Miomir Kecmanovic, 31º del escalafón (esporádicamente entrenado por David Nalbandian), tras vencerlo por 6-2, 3-6 y 7-6 (7-3) en dos horas y 45 minutos.

El tenista argentino, recientemente eliminado en la segunda ronda de Madrid, no la pasó bien previo al desenlace del encuentro en tiebreak, cuando el serbio se adelantó 5-4 en el tercer set y dispuso de dos pelotas para adueñarse del triunfo.

En la siguiente instancia, Schwartzman jugará su próximo partido ante el estadounidense Marcos Girón (59), quien ayer eliminó al kazajo Alexander Bublik (41) tras vencerlo por 3-6, 6-4 y 6-3.

From a golden set alert and match points against him to taking the W!



After dropping the first 12 points of the decider and saving two consecutive match points at 4-5, @dieschwartzman edges out Kecmanovic in a 6-2 3-6 7-6(3) Rome thriller 💪#IBI22 pic.twitter.com/mRSZ9xMHvs