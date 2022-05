Dolores Rodríguez Rey correrá en España: “El que deja de soñar es como si dejara de respirar”

Gustavo Carlos Astolfi / gastolfi@lanueva.com

Esfuerzo, dedicación y perseverancia. Esas tres características llevaron a la bahiense Dolores Rodríguez Rey a meterse entre las “elegidas” para integrar el selecto pelotón que le da vida a las distintas competencias europeas de ciclismo.

“Lola”, como se la conoce en nuestra ciudad, fue convocada por el nuevo equipo español Zaaf Cycling Team, que nació este año para sumarse a las pruebas del calendario.

Si bien en esta temporada está encuadrado dentro de la categoría Continental de la Unión Ciclista Internacional ya que no llegó a completar la documentación, el objetivo de la formación ibérica es ingresar en el UCI World Teams.

Luego de batallar durante mucho tiempo en busca de una oportunidad, se le dio a “Lola”.

“Yo estaba corriendo por el equipo Club Ciclista Ciudad del Plata de Uruguay y ellos se pusieron en contacto con el equipo Zaaf. Los españoles me llamaron y me dijeron que lo piense. En su momento les dije que no tenía mucho para pensar porque es el sueño de cualquier deportista poder llegar a competir en Europa. Así que organicé mis cosas en Bahía y me vine para España.

--Se dio todo muy rápido.

--En dos semanas ya estaba en Europa. No tenía mucho para decir. Viajé la semana pasada y el sábado anterior tuve mi primera competencia en el calendario femenino español. Pese a que al equipo no le fue bien, me sirvió para romper el hielo en este nivel tan competitivo.

--¿Cuáles son los próximos compromisos deportivos?

--La semana que viene participaremos en la Vuelta a Andalucía, una prueba del calendario español de tres etapas, y después el equipo está invitado a dos competencias a nivel UCI durante este mes.

--¿Cuánto tiempo estarás en España?

--En principio voy a estar tres meses, ya que estoy con una visa de turista y después hablaremos para saber cómo siguen las cosas. Al no haber completado los requerimientos para ingresar a nivel UCI, el equipo no nos puede hacer contrato por eso tanto Maribel Aguirre (otra argentina que ingresó al equipo) como yo solo podemos permanecer tres meses.

--¿Está abierta la posibilidad de volver?

--Sin dudas que la puerta puede quedar abierta y regresar en el futuro. Es importante que los atletas se conozcan para poder trabajar arriba de la bicicleta como equipo para obtener los mejores resultados.

--¿De cuánto te sirve la experiencia de tantos años de práctica?

--El nivel en España y en Europa es más alto que en América. Primero debo adaptarme para poder ser útil a las pretensiones del equipo. En el caso de que no funcione, sé que tengo que preparar las valijas y volverme. La expectativa es saber si le puedo servir al equipo y poder cumplir el sueño de toda mi vida, que es competir en el más alto nivel del ciclismo.

--¿Cuáles fueron tus sensaciones luego de la primera carrera?

--La verdad es que no fueron muy buenas porque recién había llegado. El viaje fue muy largo y el cambio de temperatura me afectó bastante. Corrimos con 2 grados y con lluvia por lo que fue bastante complicado. Además, los nervios también jugaron su parte. Me sirvió como una primera impresión, pero no se puede tomar como parámetro. Ahora apunto a la Vuelta a Andalucía. Ya llevo varios entrenamientos acá y estoy aclimatada.

--¿Cómo te recibió el grupo de trabajo?

--La verdad es que me tratan de 10. La compañeras son excelentes y el grupo humano es de primera. Estamos todos trabajando para que las cosas salgan bien. Lo importante es que el equipo esté adelante, más allá de los nombres.

--¿Dónde están asentados?

--El equipo es de Lleida, pero ahora estamos en Pamplona. La mayoría de las competencias se están realizando en esta región, por eso nos alquilaron un piso para vivir.

--¿Cómo es tu día de entrenamiento en España?

--Nos levantamos, desayunamos, nos cambiamos y salimos. No sigue el coche con el director deportivo, que es quien nos marca el entrenamiento a cada una de acuerdo a la función que cumplimos en el equipo. Son entre cuatro y cinco horas arriba de la bici. Hay mucho trabajo de pasadas ya que estamos en plena temporada y se supone que el fondo una ya lo trae. Yo vengo de hacer toda la temporada en Argentina, que empezó en agosto con el campeonato de pista. Antes de venir tuve que hacer un parate para retomar el estado físico y deportivo. Me sirvió para estar motivada y con muchísimas ganas de seguir. Acá hay mucha montaña y tengo que adaptarme.

--¿Buscan corredoras combativas, como es tu característica?

--No me lo han dicho, pero es muy importante que se hayan fijado en mí. Estoy con muchas ganas de dar todo y poder tener una buena actuación. Sé que tengo que disfrutar de esto, que para mí es un sueño. Es como si me hubiera ganado la lotería y mejor aun porque no hay plata que pague este tipo de cosas. Para el que es fanático del ciclismo entiende de lo que estoy hablando.

--Solo los deportistas como es tu caso valoran mucho más este tipo de oportunidades.

--Sin dudas. Yo quiero invitar a los ciclistas y a las ciclistas argentinas a que sigan esforzándose. A pesar de lo difícil que la hemos pasado en medio de una situación de pandemia, yo siempre seguí pedaleando y apostando a la bici. Viví situaciones económicas muy complicadas que me llevaron a tener que vender material, pero siempre aposté a tener una oportunidad. El que deja de soñar es como si dejara de respirar. A veces sale y a veces no. Está vez se dio pero podría haber ocurrido lo contrario y yo hubiera seguido insistiendo.

“Ojalá pueda volver y si no se da, me llevaré toda la experiencia acumulada durante este tiempo en Europa, que me servirá para comunicarlo con la gente que lo necesite, quiera aprender y con mis alumnos de la escuela en Bahía. Siempre estaré a disposición del que lo necesite. La bicicleta no es algo místico: es sentarse, pedalear y sufrir para conseguir los objetivos”.

Cómo está conformado el Zaaf Cycling Team

El equipo Zaaf Women’s Cycling Team, de reciente creación, tiene sede en la cuidad de Lleida, que está situada en Cataluña.

La formación tiene como manager a Sheima Belatreche y sus directores deportivos son Héctor Rondán y Marcos Rondán.

Actualmente están radicados en la cuidad de Pamplona, a unos 270 kilómetros de Lleida.

El equipo completó es el siguiente: Dolores Rodríguez Rey y Maribel Aguirre (Argentina), Erika Botero y Katherin Montoya (Colombia), Polly Mason (Gran Bretaña), Juliet Wolfe (Irlanda), Camila Ayala (Argentina nacionalizada española) y Anna Pujol, Elena Pérez y Maria Medina (España).

“Es un equipo que tiene una media de edad entre 30 y 35 años y que su intención es hacer el mejor desempeño posible y tratar de ganar la mayor cantidad de puntos UCI para que el próximo año pueda ser un equipo reconocido”, reconoció Lola.